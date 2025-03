Bari, sconfitta amara: vince la Carrarese 2-1

Ennesima rimonta subita, ennesima gara buttata alle ortiche. Ormai, il campionato del Bari segue un copione ben definito. Questa volta è la Carrarese a risorgere e a strappare meritatamente i 3 punti alla squadra di Longo, che riscopre l’amaro sapore della sconfitta dopo un mese e mezzo. Eppure, il primo tempo dei galletti non era stato malvagio, ma, come spesso accade, il secondo tempo è stato di ben altro spessore. Con questa sconfitta, i biancorossi restano ai margini della zona playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai toscani, mister Moreno Longo deve rinunciare a Lella, ma recupera Tripaldelli. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: conferma per il trio difensivo, così come a centrocampo. Sulla corsia destra si rivede Oliveri dal primo minuto. Grandi novità in attacco con Gaston Pereiro e Falletti dietro Bonfanti.

Nella Carrarese, il tecnico Calabro deve fare a meno di Bleve (trauma distorsivo) e Oliana (squalifica per somma di ammonizioni). L’allenatore salentino, schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in attacco c’è Torregrossa, Shpendi parte dalla panchina.

PRIMO TEMPO: Il primo timido tentativo è del Bari al minuto 5 con Gaston Pereiro che calcia debolmente a lato. Replica la formazione di Calabro un minuto dopo con Zueli che tira dal limite dell’area, ma la sua conclusione finisce fuori. Ci prova anche Benali al minuto 8, ma Fiorillo para senza molti patemi. Gaston Pereiro si mette in evidenza al minuto 21 con un gran calcio di punizione da fuori area che Fiorillo sventa in corner con un grande intervento. Biancorossi ancora pericolosi al minuto 22 con Mantovani che non riesce a depositare in rete un cross teso di Gaston Pereiro. Ci prova anche Simic al minuto 28 con un colpo di testa su corner battuto da Falletti, ma l’estremo difensore toscano respinge. Il gol dei galletti è nell’aria e arriva con uno dei migliori in campo: Lorenzo Simic è abile a girarsi in area e a fulminare Fiorillo al minuto 37. La riprende la Carrarese con Torregrossa al minuto 45: l’attaccante mette in rete un assist perfetto di Finotto. E’ l’ultima emozione della prima frazione di gioco, si va al riposo sul risultato di 1 -1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio nella Carrarese: fuori Giovane dentro Cherubini. La squadra di casa passa in vantaggio al minuto 52 con Guarino che sovrasta Simic e insacca di testa. La formazione di casa va vicina alla terza rete con Milanese, ma Radunovic è bravo a mettere in corner. Longo rivoluziona la squadra con 4 cambi al minuto 64: fuori Simic, Gaston Pereiro, Bonfanti e Benali, dentro Novakovich, Maggiore, Lasagna e Vicari. Ultimo cambio per i galletti al minuto 76: fuori Oliveri dentro Bellomo. Ci prova anche Bouah al minuto 86, ma Radunovic è attento. Il Bari va al tiro con Obaretin al minuto 90, ma Fiorillo para a terra. Bellomo inventa per Lasagna al minuto 95, ma il colpo di testa dell’ex attaccante della nazionale termina di pochissimo fuori. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Abisso. Carrarese Bari edizione 2024/25 è storia. Allo ‘Stadio dei Marmi’ termina 2-1.

PAGELLE: Simic, gol e amnesie. Falletti, altro flop

Radunovic 6,5, Mantovani 5,5, Maita 5, Oliveri 5 (76′ Bellomo sv), Benali 5,5 (64′ Maggiore 5,5), Bonfanti 5 (64′ Novakovich 6), Falletti 5, Gaston Pereiro 6 (64′ Lasagna 6), Simic 6,5 (64′ Vicari 5,5), Obaretin 6, Dorval 5

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 1

Marcatori: 37′ Simic 45′ Torregrossa 52′ Guarino

Angoli: 7 – 7

Ammoniti: Benali, Dorval, Giovane, Obaretin, Simic, Cicconi

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 5 – 6

Possesso palla: 44% 56%

FORMAZIONI INIZIALI:

CARRARESE: Fiorillo, Imperiale, Illanes Minucci, Cicconi, Zueli, Schiavi, Giovane, Finotto, Guarino, Zanon, Torregrossa

Panchina: Ravaglia, Melegoni, Cherubini, Milanese, Bouah, Cavion, Shpendi, Manzari, Fontanarosa, Belloni, Capezzi, Cerri.

BARI: Radunovic, Mantovani, Maita, Oliveri, Benali, Bonfanti, Falletti, Pereiro Lopez, Simic, Obaretin, Dorval

Panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Maggiore, Vicari, Pucino, Favasuli, Saco, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo. Assistenti: Alessandro Cipressa della sezione di Lecce e Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia. Quarto ufficiale: Davide Gandino della sezione di Alessandria. VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Luca Pairetto (Nichelino).

Foto Ssc Bari