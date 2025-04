Cresce mercato viaggi nuziali, ricercate spiagge coralline e spa

Una recente analisi di livello mondiale condotta da Grand View Research, società globale di ricerca di mercato e consulenza, sullo stato e le prospettive future del settore dei viaggi di nozze, stima il valore mondiale del comparto a quota 131,56 miliardi di dollari nel 2024, con previsione di sviluppo ulteriore media del 6,6% nel segmento temporale che va dal 2025 al 2030.

Ad influire sulla crescita prevista del settore sono più fattori. Da una parte un’offerta sempre più accattivante, nuova e particolare, con soluzioni di ospitalità pensate apposta per accogliere gli sposi, come i sempre più numerosi romantici resort su isole private, gli intimi boutique hotel, i glamping sotto le stelle, le ville meravigliose in esclusiva, tutto insieme a servizi personalizzati, privacy ed esperienze pensate per i viaggi di nozze. Dall’altra, una domanda crescente influenzata dai social media e delle piattaforme digitali come Instagram, Pinterest e Facebook che mostrano incessantemente nuove destinazioni ed esperienze da sogno ispirando le coppie.

Tra le evidenze messe in luce dal report, al top la tendenza alla personalizzazione. Le coppie moderne privilegiano esperienze uniche e su misura, e scelgono il turismo d’avventura, viaggi eco-sostenibili ed esperienze immersive dal punto di vista culturale. La ricerca evidenzia anche l’aumento di quella che fino a pochi anni fa era una nicchia, cioè il viaggio di nozze con matrimonio compreso, quando le coppie uniscono matrimonio e luna di miele in un unico lungo viaggio, in luoghi e con riti esotici, portando anche gli invitati che partecipano alla cerimonia che poi proseguono la vacanza nella stessa località o in una vicina.

Ma è il segmento della luna di miele pieds dans l’eau a guidare ancora il mercato internazionale nel 2024. Località balneari con offerta all inclusive, con spiagge private, Spa, ristoranti raffinati ed escursioni esclusive per vivere un’esperienza senza pensieri e lussuosa, sono ancora le richieste più frequenti, secondo i dati mondiali raccolti dallo studio. Per quanto riguarda il mercato italiano, in evidenza nell’Osservatorio viaggi di nozze di Cartorange 2024, il viaggio di nozze al mare riguarda il 67% delle partenze dei neo sposi, ma sempre più spesso questo si combina con un tour. In fase più di cambiamento è invece la durata del viaggio con le “mini-moon” sempre più popolari e le lune di miele “in più fasi”, altro trend del momento. Molte coppie, infatti, optano per un breve fuga romantica subito dopo il matrimonio, per poi fare un viaggio più lungo ed elaborato in un secondo momento, anche molto dopo il matrimonio, quando hanno più tempo e maggiori risorse economiche. Perciò, la forbice 4-6 giorni dovrebbe guadagnare ancora più proseliti nel prossimo quinquennio, con il forte appeal dei viaggi nazionali.

L’analisi globale di Grand View Research rivela come il target 25-35 anni abbia prodotto la più grande quota di fatturato nel 2024 del settore. Tali coppie danno priorità alle esperienze rispetto ai beni materiali e questa mentalità si estende alla pianificazione della loro luna di miele. Cercano destinazioni che mescolino avventura, cultura e relax per creare ricordi duraturi e unici e sono sempre i giovani che, con più vincoli di budget, scelgono le mini-moon.

Il discorso cambia per il nostro Paese dove, per l’Osservatorio Cartorange, il segmento principale di età dei viaggiatori in luna di miele, il 41%, sale a 30-34 anni. La seconda fascia più importante è quella che va dai 35 ai 39 anni che raccoglie il 18,3%. Solo il terzo segmento è quello rappresentato da una fascia più giovane, dai 25 ai 29 anni, pari al 13,7%. Il restante 27% dei viaggi si svolge in età più avanzata, tra i 40 e i 59 anni. Con un discrimine importante: le coppie più avanti negli anni in genere dispongono di risorse maggiori da dedicare al viaggio.

Anche se il segmento di fascia media ha dominato il mercato nel 2024, grazie all’aumento di offerta di hotel boutique e di sistemazioni più piccole e indipendenti, è il lusso che si prevede avrà la crescita media più veloce nei prossimi cinque anni. I resort high level con le loro spiagge appartate, le piscine private, le Spa, le strutture termali, consentono alle coppie di rilassarsi e di godere di assoluta privacy, dando anche un senso di eccezionalità unico al viaggio di nozze, rispetto a un’esperienza di viaggio che si può vivere tutto l’anno. La tendenza luxury vale anche per viaggi brevi: sono in molti a scegliere per le mini-moon soluzioni extra lusso in destinazioni di grande charme, per vivere, anche se per poco, un’esperienza intensa e memorabile.

I dati evidenziano che il settore delle agenzie di viaggi detiene la più grande quota di fatturato legato alle honeymoon nel 2024. I servizi a valore aggiunto e i vantaggi esclusivi offerti dalle adv stimolano la domanda da parte dei novelli sposi. Tra i fattori di maggiore attrazione: tariffe speciali, servizi gratuiti, come upgrade delle camere, regali di benvenuto, crediti Spa o esperienze gastronomiche romantiche, grazie alle loro partnership e a competenze specifiche del settore. Ma guardando alle previsioni, le prenotazioni dirette registrano una crescita media più alta.

Su scala globale il mercato Asia Pacifico crescerà con l’indice medio più alto nel 2025-30. Molti Paesi dell’area hanno aeroporti moderni, reti di trasporto efficienti e politiche sui visti che facilitano i viaggi per i visitatori internazionali. I voli diretti dalle principali città di tutto il mondo ormai collegano le più popolari destinazioni asiatiche per la luna di miele, riducendo i tempi di viaggio.

A questo si aggiunge una migliore offerta dei servizi che assicurano una luna di miele perfetta. Shanghai e Pechino con i loro alberghi a 5 stelle, i boutique hotel, i resort e i rifugi romantici, soddisfano il comfort e la privacy dei viaggi di nozze e il perfetto mix di luoghi ricchi di storia e lusso moderno, abbinato all’ospitalità tradizionale, attira gli sposi in cerca di un viaggio da ricordare. Anche la richiesta per l’India è destinata ad aumentare. La geografia diversificata del Paese, la cultura e la crescente industria dell’ospitalità, offrono molte opzioni per le coppie. Il governo indiano sta anche promuovendo il segmento wedding&honeymoon con programmi speciali.

Poi c’è il mercato europeo, che continua a dominare le statistiche con una quota di fatturato del 39,3% nel 2024. All’interno del Vecchio Continente, sarà la Spagna a crescere di più grazie anche all’offerta di un lusso a prezzi accessibili che attira anche le coppie più giovani.

Infine, il Nord America: lo studio prevede un aumento della domanda trainata anche dall’offerta di festival musicali famosi ed esclusivi, come Coachella in California e di celebrazioni culturali tipiche, per esempio Mardi Gras a New Orleans e il Canada Day a Ottawa, che offrono alle coppie più opportunità per entrare in contatto con le comunità locali e viverle.