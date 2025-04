Torna la pioggia sull’Italia, maltempo anche in Puglia

Il maltempo torna prepotentemente sull’Italia e per la giornata di oggi è allerta meteo gialla in quattro regioni per temporali e rischio idrogeologico. La Protezione Civile infatti ha emesso il nuovo bollettino delle criticità meteo e idro e valutato per la giornata di lunedì 14 aprile un’allerta meteo di ordinaria criticità per le regioni Abruzzo, Lazio, Toscana e Umbria. Da oggi l’alta pressione, che ha garantirò bel tempo finora, lascia l’Italia per fare posto all’irruzione di una serie di perturbazioni che daranno vita a una settimana di Pasqua all’insegna di piogge e nubifragi sul nostro Paese. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valuto per domani 14 aprile allerta meteo gialla per temporali su Umbria e parte interna dell’Abruzzo e allerta gialla per rischio idrogeologico su Lazio e Toscana.

Le previsioni meteo per oggi indicano al nord piogge diffuse su tutte le regioni ad iniziare da Emilia Romagna e nord-ovest, ma in rapida estensione durante la mattinata alle restanti regioni. Fenomeni più insistenti in serata sul levante ligure, in estensione all’Emilia Romagna occidentale e successivamente nella notte anche al Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità diffusa anche al centro con precipitazioni da sparse a diffuse su tutte le zone, localmente abbondanti sull’alta toscana e sui settori tirrenici; Rovesci sparsi anche sulla Sardegna che nel corso della sera tenderanno a diventare più persistenti. Al mattino estesa nuvolosità anche al sud con deboli piogge su Molise e aree settentrionali di Puglia, Campania e Sicilia. Durante la giornata maltempo in estensione alle restanti regioni meridionali.