In arrivo forti piogge in Italia: salvo il Mezzogiorno

Valanga di pioggia verso l’Italia. La fase di maltempo che ha preso avvio dalla domenica delle Palme deve ancora vivere la sua fase clou. Se piogge e temporali si stanno già accanendo sul nostro Paese, ciò è nulla rispetto a quello che ci aspetta nei prossimi giorni, specialmente su alcune regioni. Quello che stiamo vivendo è dunque solamente il primo round di una fase perturbata che, come anticipato da giorni, rovinerà un po’ tutta la Settimana Santa. Questo primo fronte perturbato è accompagnato da un deciso rinforzo dei venti meridionali, in particolare di quelli sciroccali e sta colpendo soprattutto le regioni del Nord e parte di quelle del Centro (soprattutto il versante tirrenico). Al momento, il Sud è sostanzialmente risparmiato dalle piogge. Ma sarà solo questione di tempo. Intanto, nel corso della giornata di Martedì 15 Aprile sarà ancora il Nord a soffrire di più, con precipitazioni a tratti battenti e abbondanti.



Purtroppo non ci sono buone notizie, nemmeno per i prossimi giorni. L’evoluzione è infatti assolutamente nefasta, lo hanno confermato anche gli ultimissimi aggiornamenti, appena arrivati. L’attenzione è rivolta a metà settimana, diciamo tra mercoledì 16 e venerdì 18 Aprile, quando le condizioni meteo sono destinate a complicarsi ulteriormente sul BelPaese. A peggiorare le cose ci penserà l’approfondirsi di un ciclone sui nostri mari, in particolare sull’area tirrenica, il quale innescherà una recrudescenza del maltempo, con il rischio, stavolta più che concreto, che possano verificarsi eventi meteo estremi: le piogge non interesseranno più solamente il Nord, ma gran parte del nostro Paese, con coinvolgimento anche dei settori meridionali, anche se questi ultimi non risulteranno certamente i più colpiti.



Le regioni dove si teme il peggio sono tutte quelle del Nordovest, Piemonte in primis, ma anche Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia (specie occidentale) e ovest Emilia: addirittura, potrebbero scaricarsi al suolo qualcosa come 200-250 mm di pioggia in sole 48 ore (l’equivalente di 200-250 litri per metro quadrato). Il rischio di criticità idrogeologiche sarà piuttosto elevato su questi settori e a complicare le cose ci si metteranno i burrascosi venti meridionali (Scirocco e Libeccio) che soffieranno con forte intensità. Le precipitazioni attese nelle 48 ore tra mercoledì 16 e venerdì 18 aprile. Questa lunga fase di maltempo, con tutta probabilità, andrà scemando nel corso di venerdì 18 aprile, quanto il vortice ciclonico si allontanerà lentamente verso i Balcani, liberando l’Italia dalla morsa delle precipitazioni, se non per qualcuna, irregolare, che potrà ancora interessare parte del Centro-Sud. Attenzione però, la tregua potrebbe essere solo temporanea, con il maltempo che verosimilmente potrebbe tornare giusto in tempo per rovinare i piani degli italiani per Pasqua e Pasquetta: ma su questo, la prognosi meteo non è ancora del tutto sciolta. Vi terremo aggiornati.