Ferisce compagna con forbici, arrestato 41enne in Salento

Una lite familiare sfociata in violenza ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza privata. L’episodio è avvenuto in un’abitazione del Salento, dove l’uomo conviveva con una donna di 36 anni, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari.

I carabinieri, notando evidenti segni di lesioni sul volto della donna, hanno invitato la stessa a denunciare. La 36enne ha trovato il coraggio di raccontare quanto stava subendo: minacce di morte, violenze fisiche ripetute e, infine, l’aggressione con un paio di forbici nel corso del litigio che ha portato all’arresto dell’uomo. La sua posizione del 41enne è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera dinamica dei maltrattamenti denunciati dalla vittima.