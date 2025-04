Gasolio agricolo e infiorescenze di canapa, maxi sequestro a Brindisi

Oltre 5.400 litri di gasolio agricolo e circa 200 chilogrammi di infiorescenze di canapa sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Brindisi nell’ambito di un controllo fiscale effettuato presso un’azienda agricola dell’hinterland del capoluogo. Il titolare è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica.

L’intervento è scattato dopo alcune anomalie emerse durante gli accertamenti preliminari sull’impresa, formalmente attiva nella coltivazione di ortaggi, fiori, spezie e piante aromatiche. I militari hanno però trovato una situazione ben diversa da quella dichiarata: le serre risultavano in completo stato di abbandono, prive di coperture e in evidente disuso, mentre l’impianto di riscaldamento – teoricamente alimentato a gasolio agricolo – era obsoleto e non funzionante.

Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti numerosi serbatoi contenenti oltre 5.400 litri di gasolio agricolo, non utilizzato per scopi agricoli ma, secondo quanto ipotizzato dai finanzieri, destinato a un uso illecito o addirittura oggetto di commercializzazione. Dall’inizio del 2025, l’azienda aveva acquistato oltre 140mila litri di gasolio, per un consumo medio di circa 1.500 litri al giorno, generando un’evasione stimata in circa 70.000 euro di imposte.

Durante i controlli, i finanzieri hanno scoperto anche circa 200 chilogrammi di infiorescenze di canapa, stoccate in magazzino e pronte per la vendita. La coltivazione, sebbene presumibilmente destinata a fini leciti, risultava priva delle autorizzazioni necessarie. Il prodotto è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi per verificare la percentuale di THC, il principio attivo che ne determina la legalità.

Il responsabile è stato denunciato per violazioni alla normativa fiscale sulle accise e a quella sulle sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e alla diffusione illecita di sostanze potenzialmente pericolose, condotte dalle Fiamme Gialle a tutela della concorrenza leale e della sicurezza dei cittadini.

Foto repertorio