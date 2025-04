Processione Sacri Misteri a Bari, previste variazioni bus

In occasione della “Processione dei Sacri Misteri”, che si terrà oggi nei diversi quartieri della città di Bari l’AMTAB S.p.A. informa la cittadinanza di possibili modifiche nella circolazione e nei percorsi delle linee di autobus che attraversano le zone interessate dalle manifestazioni religiose. A partire dalle 10:00 e fino al termine delle esigenze legate al passaggio dei fedeli, i bus potrebbero subire ritardi nelle zone che ospitano le processioni, tra cui i quartieri di Madonnella, Umbertino, S. Nicola, Murat, Libertà, Carbonara, Ceglie, Loseto, Palese, S. Spirito e S. Pio. In caso di incrocio con i partecipanti alla processione, i bus dovranno attendere il loro passaggio.

Al fine di ridurre i disagi per l’utenza, l’AMTAB ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per gestire le necessità che potrebbero sorgere durante lo svolgimento dell’evento. In particolare, la processione si svolgerà su diversi percorsi, tra cui quelli di Loseto, Ceglie, Palese e S. Spirito, con variazioni specifiche per le linee 11, 11/, 1, 33, 61, 4 e 30, che seguiranno percorsi alternativi per evitare le aree coinvolte nelle manifestazioni.

Per quanto riguarda le linee 11 e 11/ che transitano a Loseto, da venerdì 18 aprile 2025, dalle 20:00, potrebbero verificarsi ritardi. In particolare, le linee subiranno modifiche nei percorsi in direzione di Loseto e piazza Moro. La processione seguirà un tracciato che include piazza Vittorio Emanuele III, via Crispi, via Regina Elena, via Jolanda, via Roma, via Cavour, via della Cava, via Piave, via Petrarca, via Manzoni, via De Amicis, via Piave, via XXIV Maggio, via Arco della Madonna, via Settembrini, via Jolanda, via IV Novembre, via Albezio e ritorno a piazza Vittorio Emanuele III.

Per la zona di Ceglie, i bus delle linee 11 e 11/ vedranno modifiche nei percorsi, con deviazioni a partire dalle 18:00. I bus in direzione Loseto seguiranno il percorso alternativo attraverso via S. Gaspare del Bufalo e via Trisorio Liuzzi. Inoltre, saranno istituiti alcuni punti di fermata provvisoria per agevolare l’accesso dei passeggeri. Nel quartiere di Palese, la processione comporterà modifiche significative per le linee 1, 33 e 61. I bus in direzione di Piazza Moro e S. Spirito non transiteranno per Palese, ma seguiranno il percorso alternativo su via Nazionale, con fermate provvisorie istituite nei pressi di via Vittorio Veneto.

Anche per il quartiere S. Spirito, la processione del 18 aprile, prevista dalle 17:30, influenzerà il traffico e i percorsi degli autobus delle linee 1, 33 e 61. I bus dovranno seguire deviazioni specifiche lungo le vie principali come via Napoli, corso Garibaldi, via Massari, e corso Umberto, con la possibilità di modifiche anche in caso di maltempo, che potrebbe posticipare l’evento a sabato 19 aprile. L’AMTAB S.p.A. invita gli utenti a prestare attenzione agli orari e alle modifiche dei percorsi, per limitare i disagi durante le ore di svolgimento delle processioni. Gli sforzi per garantire un servizio efficiente continuano attraverso il coordinamento esterno predisposto per monitorare le necessità che potrebbero emergere.