Bari, incrociano le braccia i dipendenti della Pegaso Security

I giorni di oggi e domani le OO.SS. FILCAMS CGIL- FISASCAT CISL e UILTuCS hanno proclamato nuovamente lo sciopero nazionale dei lavoratori dell’azienda Pegaso Security Spa per protestare per la difficile situazione economica in cui versa la società che continua a non retribuire numerosi lavoratori ormai da mesi. A sostegno del predetto sciopero, le OO.SS. FILCAMS CGIL Bari e Bat, FISASCAT CISL Bari e Bat, UILTuCS Puglia Bari e Bat hanno indetto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 22/04/2025 un presidio di protesta dei lavoratori della suddetta azienda delle province di Bari e Bat dinanzi alla sede della Prefettura di Bari. Il Segretario della FILCAMS CGIL Bari Francesco Potere dichiara che la mobilitazione del personale dell’azienda Pegaso Security Spa è stata indetta per rivendicare il diritto dei lavoratori a ricevere puntualmente la corretta retribuzione in quanto la loro prestazione lavorativa è stata finora esemplare, a vedere contabilizzate correttamente le proprie competenze, a lavorare in sicurezza con mezzi idonei a garantire la sicurezza ed il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla regolamentazione del settore della vigilanza privata, a poter lavorare con serenità senza dover subire la sospensione del lavoro a seguito della sospensione della licenza alla suddetta azienda ad operare come Istituto di Vigilanza.

Il Segretario Generale della FILCAMS CGIL Bari Antonio Ventrelli evidenzia che l’azienda Pegaso Security Spa è una società con gravi difficoltà economiche che non retribuisce numerosi lavoratori da mesi ed ha subito nei mesi scorsi un sequestro preventivo da parte dell’Autorità Giudiziaria e la sospensione della licenza ad operare quale Istituto di Vigilanza in diverse province italiane. Il Segretario Generale della FILCAMS CGIL Bari Antonio Ventrelli dichiara infine che con questa nuova mobilitazione si intende informare e rendere consapevoli le Istituzioni e le Committenze rispetto alla grave situazione in cui versa il personale dell’azienda Pegaso Security Spa e sollecitare la società ad un intervento immediato per risolvere le suddette gravi criticità e definire le numerose vertenze esistenti a livello territoriale.