Lite nel cuore della movida, a Bari vecchia. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Vittima un turista che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato al centro di un episodio di violenza in seguito a un diverbio. L’uomo, probabilmente colpito prima da un caso e poi da calci e pugni, è stato è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico per le cure del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Foto repertorio