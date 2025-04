Bari-Modena: la storia. Longo: “Sarà uno scontro diretto”

Dopo il rinvio della sfida contro il Sudtirol per la scomparsa di Papa Francesco, il Bari torna in campo con la voglia di lasciarsi alle spalle una settimana anomala e riprendere il cammino verso la salvezza. Loccasione arriva tra le mura amiche dello stadio ‘San Nicola’, dove i biancorossi affronteranno il Modena in una gara che può rappresentare uno snodo cruciale per il finale di stagione.

Bari — Modena, match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie B, andrà in scena domani venerdì 25 aprile, con fischio dinizio fissato per le ore 15:00.

L’avversario – Il Modena Football Club 2018, meglio noto come Modena, è una società calcistica italiana fondata nel 1912. L’attuale società è sorta nel 2018 ed è l’erede del Modena Football Club, fondato nel 1912 e fallito nel 2017, da cui è tramandata la tradizione sportiva che vanta 28 partecipazioni complessive al massimo campionato italiano di calcio (ove il miglior piazzamento è un terzo posto nella Serie A 1946-1947).

Nel suo palmarès si annoverano inoltre la vittoria di due campionati di Serie B, due Supercoppe di Serie C e, in campo internazionale, due Coppe Anglo-Italiane (competizione in cui la squadra modenese vanta il primato di successi) e un Torneo Internazionale dell’Amicizia di Ginevra. In virtù di ciò, il club è il sodalizio più prestigioso della provincia di appartenenza vantando la 21ª miglior tradizione sportiva in Italia.

I precedenti tra Bari e Modena sono 81 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 32 le vittorie biancorosse, 26 i pareggi e 23 le affermazioni gialloblù. In terra pugliese si sono disputati 39 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio in 24 occasioni, 11 sono stati i pareggi, mentre i canarini si sono imposti 4 volte.

La vittoria più larga dei galletti è quella del 12 Dicembre 1993, quando i biancorossi allora allenati da Materazzi, si imposero per 4-0 grazie alle reti di Tangorra (2), Amoruso e Pedone.

Doppi ex della sfida: Primo Sentimenti, Francesco Capocasale, Paolo Conti, Stefano Beltrame, Gianni Seghedoni, Matteo Ciofani, Claudio Nitti, Francesco Fedato, Felipe Sodinha, Marco Rossi, Raffaele Bianco, Antonio Narciso, Giuseppe Greco, Andrea Milani, Edgar Çani, Andrea Schiavone, Federico Giampaolo, Simone Bentivoglio, Davide Dionigi, Giuseppe Gemiti, Simone Cavalli, Massimiliano Fusani, Davide Di Gennaro, Bruno Fantini, Gabriele Messina, Cristian Stellini, Claudio De Tommasi, Davide Diaw e Giuseppe Anaclerio.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: József Ging, Mauro Zironelli (anche se con i biancorossi non ha mai esordito in una gara ufficiale per via del fallimento della Fc Bari), Bortolo Mutti e Michele Mignani.

Alla vigilia della gara, ha parlato l’allenatore del Bari, Moreno Longo: «Quella di domani è una partita fondamentale, uno scontro diretto a tutti gli effetti, perché anche il Modena è in piena lotta per raggiungere il nostro stesso obiettivo. Conosciamo bene il valore dellavversario: è una squadra costruita con intelligenza, che ha cercato di rinforzarsi in modo mirato e lavora già in prospettiva futura. Ci aspettiamo una gara intensa, contro un gruppo che gioca con la mente libera e sa essere molto aggressivo».

Sul rinvio della precedente gara a causa della scomparsa di Papa Francesco, Longo ha mostrato equilibrio: «È difficile esprimere un giudizio netto. Personalmente avrei valutato uno slittamento dellintero turno per salvaguardare la regolarità del campionato, ma siamo consapevoli che la morte del Papa rappresenta un evento straordinario. Cerchiamo di affrontare tutto con la giusta serenità: accettiamo ciò che è successo e ci concentriamo sul nostro lavoro».

Infine, un punto sulla situazione dei singoli: «Novakovich è rimasto fermo per 45 giorni a causa di un problema al ginocchio. Dopo il rientro ha avuto qualche difficoltà, ma ora sta lavorando per ritrovare la forma. Falletti deve proseguire con fiducia, Lasagna deve riscoprire leggerezza e convinzione nei propri mezzi. Oliveri sta bene, sarebbe stato titolare a Bolzano e ci sarà domani. Anche Benali è completamente recuperato e a disposizione».

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Oliveri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval, Falletti, Bonfanti. All.: Longo.

MODENA (3-4-2-1): Gagno, Vulikic, Zaro, Cauz, Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali, Palumbo, Caso, Gliozzi. All. Mandelli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitrerà la gara Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Marco Ceolin della sezione di Treviso e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale sarà Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro, mentre al VAR ci sarà Marco Serra (Torino), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Minelli (Varese).

