Bari, tutto pronto per il “Primo Maggio barese”

Torna anche quest’anno il Primo Maggio barese, che per la sesta edizione animerà il parco 2 Giugno con quattro giorni di eventi, dal 1° al 4 maggio. Musica, sport, cultura, street food, attività per bambini e iniziative sociali animeranno la manifestazione, presentata oggi con la partecipazione del sindaco Vito Leccese, dell’assessora alla Cultura Paola Romano e degli organizzatori Alessio Micky Artuso e Alice Bergamin di Soul Club.

Il 1° maggio sarà dedicato soprattutto alla musica, con quattro aree tematiche: main stage, musica elettronica, Red Bull stage truck e black music. Sul palco principale, condotto da Amerigo Benedettelli, si alterneranno giovani talenti come Au Revoir Sofia, Guido Cagiva, Kyoto e Chami. Dalle 21 spazio agli ospiti principali: i Sud Sound System, pionieri del reggae salentino.

Non mancheranno le attività sportive, con tornei di basket e una lezione gratuita di yoga. Per i più piccoli sarà allestita un’area bambini con spettacoli di magia e giochi. Ampio spazio sarà dedicato anche al sociale e alla cittadinanza attiva, con una serie di iniziative aperte a tutti. Ad arricchire ulteriormente il programma, l’area market con espositori di vintage e artigianato, la mostra “Chiamami Flora” curata da Fps-Arte e Cultura e un’ampia offerta di street food, attiva fino al 4 maggio. Tra gli eventi collaterali, il 3 maggio è in programma “Bari Pedala”, una giornata dedicata all’educazione stradale e all’avviamento alla bicicletta. Il 4 maggio si chiuderà con la “Wings for Life World Run powered by Red Bull”, corsa benefica a sostegno della ricerca sulle lesioni al midollo spinale.

“Il primo maggio è una grande festa, del lavoro e dei lavoratori, ma è diventato anche un evento che ormai fa parte della tradizione della città – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – è nato sei anni fa grazie all’intuizione di un gruppo di giovani, nel corso del tempo si è consolidato, quindi questa nuova edizione sarà un momento per stare all’aria aperta, divertirsi, ascoltare buona musica, fare attività sportiva e trascorrere ore liete nel pieno centro della città”, ha concluso.

Foto repertorio