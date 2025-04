Primato miglior clima, Leccese: “Conferma qualità vita a Bari”

“Questo primato conferma l’ottima qualità della vita di questa città, legata anche alle condizioni climatiche”. Così il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha commentato il primo posto conquistato da Bari nella classifica delle città capoluogo di regione con il clima migliore in Italia, stilata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati raccolti da 3b Meteo.

L’intervento è avvenuto a margine della presentazione del Primo Maggio barese. “Il clima – ha aggiunto Leccese – non è soltanto sole, aria pulita, il maestrale che porta via l’inquinamento. Dobbiamo preoccuparci e dare il nostro contributo alle grandi sfide epocali globali, quelle dei cambiamenti climatici, continuando a rinverdire e rigenerare la città, riforestandola, fare in modo che tanti luoghi verdi siano presenti in tutti i quartieri”.

Foto repertorio