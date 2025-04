Crollo palazzina a Bari, rimosso il 10% delle macerie

Proseguono i lavori di rimozione delle macerie relative alla palazzina crollata lo scorso 5 marzo a Bari, tra via De Amicis e via Pinto. Le operazioni sono a cura dell’impresa Cericola, individuata tramite procedura negoziata dall’amministrazione comunale. A meno di una settimana dall’avvio dei lavori, l’azienda è riuscita a rimuovere circa il 10% delle macerie presenti sul cantiere.

I lavori prevedono la raccolta delle macerie attraverso la pala di un escavatore, che poi le rilascia sull’asfalto in modo tale da consentire agli operai specializzati di effettuare una cernita dei materiali e la successiva suddivisione per categorie in contenitori dedicati. Al termine di questa operazione, tramite l’ausilio di una mini pala, si procede alla classificazione dei materiali ritrovati in base al codice del rifiuto, per il definitivo conferimento.

Nel frattempo procedono anche le analisi condotte quotidianamente dalla ditta specializzata Ecotrend al fine di rilevare l’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse nell’area di cantiere: come accaduto fin qui, dal 21 al 23 aprile scorsi non è stata rinvenuta alcuna traccia di amianto nell’aria.