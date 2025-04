Sport, mare e musica anche di notte, a Bari c’è un’altra Torre Quetta

Bari si prepara a vivere una nuova estate ed il litorale sud inizia a prendere forma. Dall’esperienza pluriennale di Christian Calabrese, Amministratore unico di Gruppo Ideazione Srl nella gestione di Torre Quetta, nasce MARèA, una nuova struttura polifunzionale sul mare dalla vocazione altamente attrattiva su progetto dello Studio Uva Ingegneri Associati. Oltre 600 mq da vivere giorno e notte con quattro chioschi che offriranno alternative tra gastronomia e beverage, intrattenimento, sport e musica live. Il concept prevede aree relax, piscina vista mare con solarium da vivere fino al tramonto, ampi spazi per la ristorazione con offerte differenziate, un lounge bar che farà da sfondo

alle serate estive e un piccolo palcoscenico per ospitare eventi.

Inoltre il progetto prevede l’istallazione di strutture per creare percorsi esperienziali che ospiteranno mercatini artigianali, percorsi enogastronomici, eventi tematici, piccole sagre di prodotti tipici, degustazioni di vini o birre artigianali locali, attività di volontariato, laboratori di promozione dell’artigianato locale. Durante il giorno saranno previste attività di fitness, campi estivi per i più piccoli e servizi attrezzati per disabili. A servizio della clientela sarà predisposto un ampio parcheggio. La direzione di MARèA seleziona, tra le migliori attività di ristorazione locali e non, proposte per la sub concessione delle attività ristorative. Le domande di selezione potranno essere presentate entro il giorno 10 maggio 2025 scrivendo a GRUPPOIDEAZIONESRL@GMAIL.COM con oggetto CANDIDATURA MAREA 2025. Le proposte verranno valutate in base al format proposto; si concederà esclusiva merceologica e saranno privilegiati i progetti che prevederanno attività collaterali di natura culturale ed inclusiva.