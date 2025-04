Magalini: “Playoff da centrare. Ripartiremo da base più solida”

Vigilia di campionato per il Bari, che domani scenderà in campo al “San Vito – Gigi Marulla” per affrontare i padroni di casa del Cosenza, fanalino di coda del torneo. Cosenza-Bari, match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, 1° maggio, con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Il Cosenza Calcio, meglio noto come Cosenza, è una società calcistica italiana fondata il 18 novembre 1912 (l’inizio dell’attività agonistica documentata risale al 23 febbraio 1914) e cominciò a partecipare al campionato italiano di calcio nel 1927. Dal 1964 il Cosenza disputa le sue gare allo stadio San Vito-Gigi Marulla, impianto capace di ospitare 24.209 spettatori.

Il Cosenza vanta 25 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria nella quale ha esordito nel 1946-1947 e nella quale ha colto il suo massimo risultato nel 1991-1992, piazzandosi al quinto posto in classifica a due punti dalla promozione nella massima serie, e nel campionato 1988-1989 con il sesto posto. Nella sua storia il club si è aggiudicato un titolo di IV Serie nel 1958, una Coppa Anglo-Italiana nel 1983, una Coppa Italia Lega Pro nel 2015, divenendo la prima e unica squadra calabrese ad aver vinto un trofeo nazionale ed un Campionato nazionale Dante Berretti di Serie A-B nel 1992-93.

PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Cosenza sono 37 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 17 volte, 9 sono stati i pareggi, mentre i lupi silani si sono affermati 11 volte. In terra calabrese si sono disputate 18 gare e il bilancio è in favore dei rossoblu con 9 vittorie, 3 pareggi e 6 affermazioni calabresi. La vittoria più larga del Bari al ‘San Vito Marulla’ risale al 27 Settembre 1953, quando i biancorossi si imposero per 5-2 grazie alle reti di Gamberini (2), Mazzoni, Bretti e Lorenzetto.

GLI EX – Doppi ex della sfida: : Luigi De Rosa, Dario Gay, Anthony Partipilo, Giuseppe Statella, Pietro Parente, Tomaso Tatti, Leandro Greco, Federico Giampaolo, Pietro Maiellaro, Daniele Sciaudone, Michele Camporese, Riccardo Maniero, Costante Tivelli, Gabriele Messina, Angelo Deruggiero, Mark Edusei, Alessio Brogi, Bruno Fantini, Angelo Alessio, Emanuele Brioschi, Aurelio Pavesi De Marco, Giuseppe Calzolari, Carlo Stradella, Lino Begnini, Pierluigi Frattali, Gennaro Tutino, Manuel Marras e Gennarino Ottogalli.

Ex del match saranno Alessandro Micai, Giacomo Ricci e Tommaso D’Orazio nel Cosenza.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bortolo Mutti, János Vanicsek e András Kuttik.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il DS Giuseppe Magalini: “SQUADRA E OBIETTIVI – “Crediamo fermamente nelle qualità di questo gruppo e nel percorso intrapreso. Mancano quattro giornate alla fine e il nostro obiettivo resta chiaro: dobbiamo centrare i playoff. Non è il momento per fare previsioni o bilanci, ma siamo convinti di avere i mezzi giusti per dire la nostra fino in fondo”.

IL LAVORO CON LONGO

Sul rapporto con il tecnico, nessuna frizione: “Longo è totalmente coinvolto nel progetto, partecipa quotidianamente alle decisioni e nessuna scelta sul mercato è stata fatta senza il suo contributo. Le sue dichiarazioni? Le ho interpretate come un riferimento a chi è destinato alla promozione diretta, non mi hanno dato fastidio”.

IL PROGETTO

Magalini è tornato anche sul lavoro svolto fin dal primo giorno: “Quando abbiamo avviato il progetto a luglio, sapevamo che sarebbe stato complesso. Abbiamo trovato una rosa eterogenea, con giocatori più o meno funzionali e con ingaggi importanti. Nonostante le difficoltà, abbiamo agito sempre seguendo una logica precisa. Anche a gennaio abbiamo fatto entrate e uscite con coerenza rispetto alla visione tecnica che portiamo avanti. A chi parla dei prestiti rispondo che non sono un problema: alcuni hanno il diritto di riscatto e comunque rappresentano una base su cui ricostruire”.

MERCATO DI GENNAIO

“Siamo rimasti stabilmente vicini alla zona playoff, il che significa che qualcosa di buono è stato fatto. L’arrivo di Maggiore, per esempio, è stato un innesto di altissimo livello: dopo Pohjanpalo, è probabilmente uno dei colpi più significativi dell’intera Serie B. Gli altri giocatori portati a gennaio si sono rivelati affidabili e di valore”.

RINNOVI E FUTURO

Si guarda già alla prossima stagione, con uno sguardo concreto anche alla situazione contrattuale: “Con alcuni calciatori stiamo parlando. Qualcuno non ha il diritto di riscatto, ma ha manifestato la volontà di restare, e questo ci fa piacere: vuol dire che qui si è trovato bene. Benali, ad esempio, ha già maturato il rinnovo automatico. Quanto alle risorse future, al momento non sappiamo con esattezza quale sarà il budget, ma sono certo che non avremo problemi nel costruire una rosa competitiva. L’anno prossimo partiremo da una base molto più solida rispetto al passato”.

PROSPETTIVE

“Parliamo spesso con la proprietà e siamo allineati sulle valutazioni. È ancora presto per dire quale sarà il livello di investimento, ma sappiamo che in questa Serie B ci sono club molto forti, con proprietà ambiziose. Non sarà facile competere con chi ha mezzi da ‘caterpillar’, ma noi ci faremo trovare pronti. Se ci saranno le condizioni giuste, il Bari potrà ambire in alto”.

UNITÀ D’INTENTI

Infine, un messaggio al gruppo e all’ambiente: “In momenti come questi è fondamentale restare uniti e compatti. Solo così possiamo raggiungere ciò per cui stiamo lavorando. Servono coesione, fiducia nei nostri mezzi e una risposta forte già dalla gara contro il Cosenza”.

PROBABILI FORMAZIONI:

COSENZA (3-4-1-2): Vettore; Venturi, Sgarbi, Hristov; Riccardi, Gargiulo, Kouan, Ricci; Florenzi; Zilli, Artistico. All. Alvini.

BARI (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin. Favasuli, Maita, Maiello, Maggiore, Dorval, Pereiro, Lasagna. All.: Longo.

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Valerio Crezzini della sezione di Siena. Gli assistenti saranno Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria. Quarto ufficiale sarà Stefano Striamo della sezione di Salerno, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Gianluca Manganiello (Pinerolo).