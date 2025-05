Asma, le iniziative dedicate ai bambini nella Bat

Il 6 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Asma e nella Asl Bt le Unità Operative di Pediatria di Andria, Barletta e Bisceglie aderiscono all’iniziativa con attività diverse rivolte ai pazienti più piccoli. L’asma bronchiale, infatti, rappresenta la malattia cronica più frequente in età pediatrica, interessando circa un bambino su 10 nei Paesi occidentali. Questa condizione ha un impatto significativo non solo sulla salute, ma anche sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, influenzando la frequenza scolastica e lavorativa. Garantire l’accessibilità ai trattamenti inalatori, essenziali sia per la terapia in fase acuta che per il controllo dell’asma, è fondamentale per una gestione efficace. Nonostante i progressi della ricerca e la disponibilità di terapie sempre più efficaci, barriere economiche, sociali e logistiche possono ancora limitare l’accesso a questi trattamenti, impedendo a molti pazienti di ricevere le cure necessarie.

Queste le iniziative in programma:

Barletta

Martedì 6 maggio dalle 9 alle 13 visite pneumologiche e spirometria presso l’Unità operativa di Pediatria dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, previa prenotazione al numero 0883.577.533.

Bisceglie

Sabato 10 maggio dalle ore 14:30 alle ore 20, presso l’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica, al piano terra del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, saranno effettuate dalla dott.ssa Maria Simone, responsabile dell’Ambulatorio di Pneumologia Pediatrica, con la collaborazione del personale infermieristico e di supporto, delle spirometrie/visite pneumologiche pediatriche gratuite, esclusivamente previa prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando al n. di tel. 080.3363276.

Andria

Mercoledì 21 maggio, l’ambulatorio di Pneumologia pediatrica dell’Ospedale Bonomo di Andria effettuerà valutazioni spirometriche pediatriche gratuite dalle 14,30 alle 19,30 con prenotazioni al numero 0883/299296 (chiamare dalle 12,30 alle 13,30).