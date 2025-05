Corteo di San Nicola a Bari, per la prima volta un’area per i disabili

In occasione dell’edizione 2025 del Corteo Storico di San Nicola l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e con la cooperativa L’Integrazione, ha voluto promuovere una sperimentazione finalizzata a rendere uno degli eventi più attesi dell’anno accessibile anche alle persone con diversi tipi di disabilità.

Per la prima volta, dunque, il prossimo 7 maggio sarà predisposta un’area dedicata alle persone con disabilità dove operatori specializzati saranno a disposizione per fornire supporto e assistenza.

L’area potrà accogliere fino a un massimo di 40 persone con disabilità e altrettanti accompagnatori.

Di seguito, nel dettaglio, l’elenco dei servizi offerti a titolo gratuito grazie al progetto AbilFesta:

Accoglienza inclusiva e gestione dell’area riservata

Parcheggio dedicato, con accoglienza in sicurezza

Segnaletica verticale dedicata

Fornitura di 6 ausili per la mobilità

Noleggio di cuffie antirumore

Presenza di operatori specializzati:

o 1 operatore senior per il coordinamento

o 5 operatori senior per l’assistenza diretta

Supporto psicologico per la gestione di crisi di panico, demofobia, agorafobia o altre situazioni

Audiodescrizione dell’evento, a cura di una narratrice esperta, tramite cuffie distribuite alle persone con disabilità visiva

Performer e Interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana).

Un momento fortemente simbolico sarà la performance di Antonella Ruggiero, che interpreterà l’Ave Maria di Charles Gounod accompagnata da una performer LIS (Lingua dei Segni Italiana), per rendere il canto accessibile anche alle persone sorde.

“Abbiamo voluto fortemente che nessuno si sentisse escluso dal Corteo e dalla nostra festa patronale – spiega l’assessora comunale alle Culture – prevedendo nel capitolato d’appalto alcuni requisiti specifici e promuovendo una collaborazione mirata con il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, che ringrazio. Sarà la prima sperimentazione su un grande evento per cui metteremo in campo diversi strumenti utili a favorire la partecipazione di tutti e che vorremmo far diventare una prassi consolidata in tutti gli appuntamenti culturali. Perché siamo consapevoli che l’inclusione passa dall’abbattimento non solo delle barriere architettoniche ma anche e soprattutto di quelle culturali.

“Ho voluto sostenere la progettazione di accessibilità del Corteo Storico di San Nicola, mai attuata prima, perché penso che anche gli eventi e il tempo libero debbano essere vissuti pienamente dalle persone con disabilità – aggiunge Antonio Giampietro, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità -”.

Come prenotare

Tutti i servizi AbilFesta sono gratuiti ma disponibili solo su prenotazione, attraverso il sito ufficiale della cooperativa L’Integrazione, al link: https://lintegrazione.it/prenotazioni/abilfesta/corteo-storico-san-nicola-2025/

Prenotazione del parcheggio

Chi sia interessato a usufruire dell’area parcheggio dovrà indicare la targa dell’auto nel campo dedicato al momento della registrazione.

Entro 24 ore dall’inizio dell’evento, riceverà via mail un pass parcheggio che dovrà essere esibito obbligatoriamente a tutti i varchi di accesso.

Varco di ingresso a piedi all’area AbilFesta (Corso Vittorio Emanuele II – Bari): via Marchese di Montrone (incrocio via Piccinni)

Indicazioni per l’arrivo in auto

L’area parcheggio riservata si trova in corso Cavour, nei pressi di piazzetta Cavour (di fronte alla Banca d’Italia).

Orario di accesso all’area: tra le ore 18:00 e le 20:00

Attenzione: dopo le 20:00 non sarà più possibile accedere.