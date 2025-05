Gioia del Colle, rapinarono due imprenditori agricoli: arrestati

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gioia del Colle, in esecuzione al provvedimento cautelare emesso dall’Ufficio del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura nella mattinata del 30 aprile 2025 hanno tratto in arresto L.F.,51enne e L.A., 48enne, entrambi con precedenti di polizia, poiché ritenuti responsabili di rapina in concorso (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa).

Il provvedimento cautelare è stato emesso nell’ambito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Bari e condotte dalla Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Gioia del Colle, iniziate successivamente ad una rapina a amano armata avvenuta il 30 gennaio u.s. presso un’attività commerciale di Gioia del Colle, ai danni di due imprenditori agricoli intenti a scaricare della merce destinata alla vendita.

Le attività di indagine articolate nell’analisi delle videoregistrazioni, corroborate da altre attività tecniche, hanno immortalato sia le fasi salienti della rapina, nonché quella relativa alla fuga dei soggetti, consentendo di identificare i presunti autori del reato. Gli arrestati, così come disposto dall’A.G. mandante, sono stati associati alla Casa Circondariale di Bari. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e quindi, l’eventuale eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.