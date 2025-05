Vince il Bari, ma festeggia il Pisa: 1-0 al San Nicola

Tutto come da copione o quasi: il Bari ottiene tre punti fondamentali in ottica playoff, ma a festeggiare al “San Nicola” sono i tifosi pisani, giunti in massa nel capoluogo pugliese. Partita che ha offerto poco dal punto di vista tecnico, con il Bari contestato dai propri tifosi. Grazie al successo odierno, la formazione di Longo resta agganciata al treno playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Pisa, il tecnico del Bari Moreno Longo ha tutti a disposizione tranne lo squalificato Favilli e l’infortunato Simic. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 4-4-2: in difesa spazio a Vicari, Pucino, Obaretin e Mantovani. In attacco la coppia Bonfanti – Lasagna.

Nel Pisa, il tecnico Filippo Inzaghi non può contare su Leris. L’ex bomber del Milan schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in campo l’ex biancorosso Antonio Caracciolo.

PRIMO TEMPO: Prima chance per il Bari all’8° minuto con una discesa di Oliveri, ma la difesa toscana salva sull’accorrente Lasagna. Sugli sviluppi del corner, il Bari trova la rete con l’ex Bonfanti, che anticipa tutti e batte Semper con un colpo di testa ravvicinato. Ci prova Lasagna al 22°, ma l’estremo difensore pisano devia in corner. Primo squillo del Pisa al 30° minuto con Touré, che impegna Radunovic con un colpo di testa. La formazione di Inzaghi si rende ancora pericolosa nei minuti di recupero con un colpo di Moreo, messo in corner da Radunovic. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sull’1-0.

SECONDO TEMPO: Il Pisa alza il baricentro alla ricerca del punto che varrebbe la promozione, con il Bari che regge. Triplo cambio per i Galletti al minuto 64: fuori Oliveri, Benali e Bonfanti; dentro Lella, Maggiore e Favasuli. Al minuto 73 viene espulso il tecnico Moreno Longo per proteste. Altro cambio in casa Bari al minuto 79: fuori Lasagna, dentro Novakovich. La partita si trascina senza grandi sussulti, con la formazione di Inzaghi in pressione alta e i Galletti che rispondono colpo su colpo. Il Bari esaurisce le sostituzioni al minuto 87: dentro Bellomo, fuori Maita. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Marcenaro: Bari-Pisa edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1-0: vince il Bari, ma il Pisa vola in Serie A.

PAGELLE: Bonfanti, gol e poco altro. Oliveri in crescita

Radunovic 6, Mantovani 6,5, Maita 6 (88′ Bellomo sv), Oliveri 6 (64′ Favasuli 6), Benali 6 (64′ Maggiore 6), Bonfanti 6,5 (64′ Lella 6), Lasagna 6, Vicari 6, Pucino 6,5, Obaretin 6, Dorval 6,5

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 8′ Bonfanti

Ammoniti: Maita, Benali, Favasuli, Radunovic, Tourè

Espulsi: Moreno Longo

Tiri in porta: 2 – 4

Corner: 5 – 5

Possesso palla: 28% 72%

Spettatori: 15.249 (7.154 abbonati; 1.290 tifosi ospiti, esaurito settore)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Mantovani, Maita, Oliveri, Benali, Bonfanti Nicholas, Lasagna, Vicari (c), Pucino, Obaretin, Dorval

Panchina: Pissardo, Marfella, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Pereiro, Maggiore, Favasuli, Lella, Saco

PISA: Semper, Caracciolo (c), Canestrelli, Marin, Tramoni, Meister, Tourè, Abildgaa, Moreo, Sernicola, Bonfanti Giovanni

Panchina: Nicolas, Loria, Angori, Hojholt, Rus, Solbakken, Castellini, Arena, Calabresi, Piccinini, Rasmussen, Morutan

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti: Marco Scatragli della sezione di Arezzo e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Luca Massimi (Termoli).

(foto ssc bari)