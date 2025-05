Gastronomia e musica, torna a Bari il ‘Villaggio del Gusto’

Si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione dell’undicesima edizione del “Villaggio del Gusto – CAB edition 2025”, l’appuntamento che unisce gastronomia e birre dei territori, cultura, musica ed eventi. Tante le iniziative in programma dal 6 all’11 maggio in largo Giannella: il taglio del nastro è previsto per domani, martedì 6 maggio, alle ore 18. A illustrare i dettagli, sono stati l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone, il presidente dell’associazione De Gustibus Vitae Mimmo Loiacono, il presidente della Cna Area metropolitana di Bari Michele Piccione, la direttrice dell’Aci Bari e Bat Maria Grazia Lucia De Renzo. La direzione artistica dell’evento è affidata a Pasquale 33 per Giorgio Griffa Management, mentre la conduzione sarà curata da Alessandro Antonacci e Carlo Chicco.

“Siamo felici di potere confermare anche quest’anno l’appuntamento con il Villaggio del Gusto, giunto alla sua undicesima edizione, all’interno del grande contenitore che è la Sagra di San Nicola – ha commentato l’assessore Petruzzelli – . Il Villaggio accende i riflettori sulla qualità, sulla tradizione, sulla bellezza dello stare insieme e sulle tante professionalità che il nostro territorio offre, che fanno del cibo, della birra artigianale e del gusto un elemento caratterizzante. Non solo gastronomia: ci aspettano tante giornate dedicata alla musica, all’inclusione, allo sport e all’arte, che permetteranno ai baresi ancora di più di vivere con gioia la festa di San Nicola”.

“Il Villaggio è una festa collettiva e come tale va vissuta – ha spiegato l’assessora Palone – ma, come in tutte le feste, dobbiamo divertirci in maniera sana e responsabile. Le cronache quotidiane, purtroppo, continuano a riportarci di tragedie e morti sulla strada, dopo serate vissute in leggerezza. Ecco perché con la Polizia locale insieme all’Aci saremo presenti al Villaggio come presidio di informazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, con una particolare attenzione, come sempre, rivolta ai giovani”.

“Siamo giunti all’undicesimo anno, un traguardo davvero importante – ha dichiarato il presidente Loiacono – . Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutte le realtà che ci hanno, ancora una volta, supportato. Quest’anno abbiamo novità importanti, come l’angolo dedicato ai prodotti gluten free e senza lattosio, e una ricchezza incredibile di eventi. Musica, concorsi, premi dedicati all’inclusione sociale, momenti per i bimbi, karaoke: sarà un Villaggio da vivere a 360 gradi, che vuole arricchire la festa dedicata a San Nicola”.

La manifestazione prevede un programma ricco e articolato, che unisce l’esperienza del gusto a iniziative culturali, spettacoli, laboratori, talk tematici e attività per tutte le età. Spettacoli musicali e performance artistiche animeranno il Villaggio tutte le sere, con dj set, concerti, animazione, flash mob e intrattenimento dal vivo. Karaoke e momenti di socialità saranno assicurati grazie al supporto di ‘Sii felice sei a Bari”. Ancora musica, con le finali del contest musicale ‘San Nicola Vibes’, promosso in collaborazione con Radio Bari, e le premiazioni del contest fotografico ‘Clicks’ e poetico ‘Rhymes’. Il Villaggio sarà all’insegna della sostenibilità ambientale, grazie all’impegno di Amiu Puglia: in collaborazione con le associazione Plastic Freee e Retake Bari, inoltre, particolare attenzione sarà riservata alla lotta contro lo spreco alimentare e all’utilizzo della plastica monouso. Le altre parole d’ordine saranno inclusione e responsabilità sociale: in programma iniziative dedicate alle donne e alla lotta alla violenza, ai tabù e agli stereotipi, organizzate in collaborazione con le associazioni LeZzanzzare, Zerobarriere e All In Festival. Prioritario, ancora, il tema dell’educazione alla sicurezza stradale: grazie alla presenza dell’Automobile Club Italia Bari e Bat, sarà possibile provare il simulatore “Ready2Go”, in occasione del centenario Aci, per sensibilizzare il pubblico sui rischi legati alla guida in stato alterato, con il supporto della Polizia locale di Bari.

La giornata conclusiva di domenica 11 maggio sarà dedicata alla “Festa della Mamma” e alla “Festa della Terra Madre” con l’evento Pacha Mama, e culminerà con la consegna del Premio Pino Tulipani, dedicato ai progetti e alle iniziative per l’inclusione sociale. Momento unico, la sfilata di bellezza “non convenzionale”, ideata con la sartoria sociale Albedo (nei prossimi giorni saranno raccolti fondi a favore della sartoria, che si occupa, tra le altre cose, di donne vittime di abusi). Sempre domenica, il Villaggio saluterà il passaggio della manifestazione ‘Bimbi in bici’.

Non mancherà, inoltre, uno spazio permanente dedicato a bambini e famiglie, con attività ludiche, animazione, mascotte, intrattenimento educativo, truccabimbi, zucchero filato e pop-corn. Nel Villaggio sarà presente un’ampia offerta di proposte culinarie ispirate alle tradizioni regionali e alle produzioni a chilometro zero selezionate dalla condotta di Slow Food di Barie dalla rete Mordi la Puglia. Gli espositori food con le loro proposte di riferimento sono: Gusti e Tradizioni (Sannicando), Casa Murgia (Grumo Appula), Braceria Lippolis (Noci), Sole di Puglia (Noci), Salento Chips (Uggiano), Sfizierie di Vincenzo Gentile (Catania), Il Vero Arrosticino D’Abruzzo (Mozzagrogna), Dolciumi Sabato (Gallipoli), 900 Street Food (Conversano), Assassina Metropolitan Killer Pasta (Bari), Renaissance Cafè (Bari), Fat Smoke (Bari), azienda agricola Viorano (Genzano Di Lucania), Vettor (Bari), Taverna Toscana (Pistoia), Puglia & More (Andria), Cucinabaffetto On The Road (Bari), Deliziosa (Noci).

Il Villaggio sarà anche una vetrina dedicata a birre del territorio, selezionate da MondoBirra.info e dalla rete Birra Artigianale di Puglia. Le birre selezionate faranno riferimento a: Birra San Nicola (Bari), birrificio I Peuceti (Bitonto), Birra Pugliese (Taranto), Erland Beer (Racale), Birrificio degli Ostuni (Poggiorsini), Birra Salento (Leverano).

Il Villaggio del Gusto, è patrocinato dal Comune di Bari e promosso dall’associazione De Gustibus Vitae di Bari, in collaborazione con Cna Area metropolitana di Bari e Bat. La manifestazione ha inoltre il patrocinio di Camera di Commercio di Bari, Puglia Promozione, Acquedotto Puglise, Slow Food – Condotta di Bari, Federazione Italiana Cuochi – Sezione Associazione Cuochi Baresi, Aci Bari Bat, associazione All In Festival, associazione PlasticFree, LeZZanzare, Unionbirrai.