Lutto a Bari, morto Antonio Dell’Aquila: “Professionista stimato”

Addio ad Antonio Dell’Aquila, console onorario del Cile e uomo di cultura, esperto divulgatore delle ceramiche di Laterza. Tanti i messaggi di cordoglio. A cominciare da quello del sindaco Vito Leccese. “Con la scomparsa di Antonio dell’Aquila, già console onorario del Cile, se ne va un professionista stimato e leale, un uomo di cultura fine ed elegante. Ai suoi familiari e quanti gli hanno voluto bene giunga il mio abbraccio affettuoso, insieme a quello della nostra comunità”.

“Antonio dell’Aquila non c’è più… Una grave perdita per la città e per noi tutti che gli abbiamo voluto bene. Un gran signore, forse uno degli ultimi. Uomo di grande cultura ha interpretato al meglio il ruolo di Console Onorario del Cile. Gli sia davvero lieve la terra”, così Ugo Patroni Griffi.