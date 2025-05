Corteo di San Nicola a Bari, potenziato trasporto bus

In occasione del corteo Storico di San Nicola 2025, previsto per domani, mercoledì 7 maggio, l’AMTAB, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bari, ha predisposto un piano straordinario per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, con modifiche a diverse linee urbane, estensione degli orari e l’attivazione di navette dedicate.

Le linee ordinarie subiranno variazioni di percorso per evitare le zone coinvolte dalla manifestazione. Tra le principali modifiche, le linee 1, 2, 2/, 4, 10, 12, 14, 22, 27, 42 e 50 devieranno su itinerari alternativi, escludendo in molti casi il lungomare Imperatore Augusto, corso A. De Tullio e altre arterie centrali. I percorsi alternativi toccheranno vie come Carulli, Petroni, corso Vittorio Veneto e piazza Garibaldi, garantendo comunque il collegamento con le principali zone della città.

Per agevolare il rientro degli utenti, le ultime corse delle linee più frequentate saranno posticipate alle ore 24.00. Il prolungamento riguarda le linee 1, 2, 2/, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11/, 12/, 13, 19, 20, 21, 22, 27 e 53. Inoltre, sarà attivato un servizio straordinario di navette che circoleranno fino alle ore 2.00 del mattino. Le navette “A”, “B” e “C” collegheranno le principali aree di sosta con il centro cittadino: la navetta “A” servirà l’area “Vittorio Veneto – lato terra”, la “B” partirà da via Cognetti transitando per Pane e Pomodoro, mentre la navetta “C” partirà da Largo 2 Giugno. La navetta “AB” sarà invece soppressa per l’occasione.

Tutte le fermate esistenti lungo i percorsi deviati saranno attive e, per l’occasione, saranno istituite otto fermate provvisorie in punti strategici della città, tra cui via Cognetti (lato teatro Petruzzelli), via Carulli, corso Trieste (area di sosta Pane e Pomodoro), via Dalmazia, piazza Gramsci e via Brigata Regina.

Saranno operative, dalle ore 5.15 fino all’1.00, le aree di sosta “Pane e Pomodoro” (corso Trieste), “Largo 2 Giugno” (viale della Resistenza) e “Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra), utilizzabili con la formula Park & Ride al costo di 1 euro per l’auto e 0,30 euro per ciascun passeggero trasportato, escluso il conducente. In caso di saturazione dell’area “Vittorio Veneto – lato terra”, verranno attivate aree alternative nei pressi delle Piscine Comunali, in via Verdi. Per ulteriori informazioni sul piano di mobilità è possibile contattare il Numero Verde AMTAB 800.450.444.