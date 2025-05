Bari, parte il tour care: progetto di turismo per persone con demenza

Prende il via T(our) care, un progetto interamente ideato, scritto e realizzato da Memory Team ETS, grazie al finanziamento dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. Il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare l’esperienza turistica in un’occasione di inclusione sociale e benessere, rivolgendosi a persone con demenza e ai loro caregiver.

T(our) care rappresenta un modello innovativo, che intreccia reti del Terzo Settore, generazioni e territori. Crea connessioni autentiche tra realtà spesso distanti: imprese sociali, associazioni giovanili, centri diurni, aziende private e comunità locali. È un percorso che costruisce legami e significati, unendo Andria, Corato, Trani, Bisceglie e Bari in un’esperienza collettiva, accessibile e profondamente umana.

Il progetto si articola in cinque giornate, ognuna dedicata a una realtà partecipante: la cooperativa La Pecora Nera, il Centro Diurno “Lasciati Raccontare”, il Centro Diurno REM, Villa Nappi e l’Associazione Alzheimer Bari. Gli eventi si svolgeranno presso Torre Palomba, uno spazio immerso nella natura e gestito dall’associazione giovanile If In Apulia APS, punto d’incontro tra ambiente, cultura e cura.

T(our) care intreccia relazioni e linguaggi grazie a una fitta rete di realtà coinvolte: l’associazione Stratos con le sue esperienze di musicoterapia; la cooperativa Camera a Sud con i laboratori di botanica e memoria; Controcorrente S.O.S., che curerà i momenti conviviali del pranzo; Miele di Puglia e la sartoria sociale My Sbag, che contribuiranno con prodotti e testimonianze legate al territorio e all’inclusione. Fondamentale è la partecipazione delle Dementia Friendly Community di Bari e Bisceglie, che confermano l’impegno condiviso nel costruire contesti più accoglienti e consapevoli.

“Anche le persone con demenza hanno diritto a vivere esperienze culturali, turistiche e sociali di qualità. Il progetto è un invito a ripensare cosa voglia dire mettere la persona al centro e poi a farlo davvero. Il focus della nostra realtà associativa è proprio questo: costruire percorsi personalizzati sotto ogni punto di vista” afferma Adriana Latti, psicologa dell’associazione e ideatrice del progetto.