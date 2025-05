Bari, piantato il primo albero nel parco della Rinascita – VIDEO

È stato piantato questa mattina il primo albero all’interno del cantiere in corso per la realizzazione del Parco della Rinascita, sui suoli dell’ex Fibronit: sarà dedicato a Maria Maugeri. Si tratta di un esemplare di Melia azedarach (meglio noto come l’albero dei rosari), specie che può raggiungere fino a 15 metri di altezza, con chioma globosa, resistente al freddo, all’inquinamento, al vento e alla siccità, praticamente immune da attacchi di agenti fitofagi. Nel corso della messa a dimora è intervenuto il sindaco, Vito Leccese il quale ha annunciato di voler inaugurare il parco il 21 marzo del 2026 in occasione dell’avvio della prossima primavera.