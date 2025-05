A Bari è già estate, bagni anche in settimana a Pane e Pomodoro

A Bari è già estate. Turisti e cittadini sono in spiaggia anche in settimana approfittando delle belle giornate. Questa mattina Pane e Pomodoro era piena, tra gente intenta a prendere il sole e altra intenta a fare i primi bagni della stagione. Il Comune, proprio in virtù di questo, si sta preparando al meglio per affrontare la bella stagione. Sono in corso infatti i lavori di riqualificazione delle spiagge, mentre hanno preso il via da oggi i lavori di riqualificazione anche in altre zone, tra queste San Girolamo. Le operazioni, volte al ripristino della linea di riva e del profilo trasversale, partiranno dalla spiaggia in ciottoli a est e proseguiranno con la spiaggia di ciottoli a ovest.