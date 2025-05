Festa di San Nicola a Bari, grande attesa per il corteo storico

C’è tanta attesa per il corteo diretto da Gianni Ciardo che si terrà in serata in vista della festa di San Nicola a Bari. Sono in corso gli ultimi allestimenti per lo spettacolo. Sarà Antonella Ruggiero, una delle voci più belle, intense e suggestive del panorama musicale internazionale, la madrina dell’edizione 2025 in programma oggi con partenza alle ore 20.30 da Piazza Federico II. La “Caravella” 2025, sarà dedicata alla memoria del maestro Nicola Valenzano, regista e direttore artistico di sei edizioni del Corteo. Per l’occasione sono previste variazioni alla viabilità.