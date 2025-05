Dal sorvolo delle Frecce al corteo: inizia la festa di San Nicola

Alle 11.30 il sorvolo delle Frecce tricolori (al momento confermato). Alle 18 lo sbarco da San Giorgio del quadro del Santo e alle 20.30 il corteo storico. Inizia oggi la tre giorni di festeggiamenti per San Nicola.

Nella mattinata di oggi mercoledì 7 maggio intorno alle ore 11.30 circa, la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” (P.A.N.) dell’Aeronautica Militare sorvolerà la città di Bari in concomitanza con le celebrazioni di San Nicola, Santo Patrono della città, solcando il cielo con i suoi tradizionali fumi tricolori. Il sorvolo al momento è confermato, ma potrebbero esserci dei cambiamenti a causa dell’incidente di ieri a Pantelleria. Forse saranno impiegati meno velivoli in volo.

Il sorvolo sarà visibile dal lungomare e da altri punti della città di Bari e avverrà nell’ambito di un volo di trasferimento dei velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dalla Sicilia verso la base madre di Rivolto.

Inoltre, giovedì 8 maggio, alle ore 12.30, in piazza Mercantile, si esibirà la Fanfara del Comando Scuole/3ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare in un intrattenimento musicale aperto alla cittadinanza.

Corteo storico

Sarà Antonella Ruggiero, una delle voci più belle, intense e suggestive del panorama musicale internazionale, la madrina dell’edizione 2025 del Corteo Storico di San Nicola, diretto da Gianni Ciardo e in programma oggi con partenza alle ore 20.30 da Piazza Federico II. La “Caravella” 2025, sarà dedicata alla memoria del maestro Nicola Valenzano, regista e direttore artistico di sei edizioni del Corteo.

Ma veniamo alle novità dell’edizione 2025, che vedrà una presenza significativa della musica dal vivo. Un’orchestra con coro, diretta dal maestro Pino Maiorano, aprirà il Corteo con un repertorio classico, eseguito da un palcoscenico mobile. Dopo la Caravella, invece, a chiudere il Corteo, sarà la “Banda Gioacchino Ligonzo” di Conversano, diretta dal maestro Angelo Schirinzi. Prima dell’arrivo del Corteo, in Basilica, il cantautore Fabrizio Piepoli eseguirà in anteprima “Sanda Necole blues”, brano inedito in dialetto barese e lingua araba, simbolo dell’unione tra i popoli, tratto distintivo della figura di San Nicola. L’ultimo momento musicale avrà luogo in Basilica, poco prima della consegna dell’effigie al Priore: l’Ave Maria di Bach-Gounod, eseguita dal vivo da Antonella Ruggiero. Sono previste altre performance: Maddalena De Marco reciterà un testo scritto da Nicola Valenzano, mentre il regista, Gianni Ciardo, interpreterà una lettera ispirata direttamente dal Santo in piazza San Nicola, davanti alla Basilica. Il Corteo coinvolgerà oltre 650 interpreti, tra figuranti, associazioni nicolaiane, timpanisti, sbandieratori, musici e mangiatori di fuoco.

Anche quest’anno la tradizionale sfilata del Corteo Storico di San Nicola sarà integrata da uno spettacolo di danza a cura di Res Extensa, “San Nicola – Santo senza confini”, ideato e diretto da Elisa Barucchieri, con la direzione generale di Stefano Limone e la direzione tecnica di Marianna Tozzo.

Il programma

7 Maggio

– Ore 18 (Baia San Giorgio): Processione, Messa, Imbarco del Quadro

– Ore 19:30 (Molo San Nicola): Arrivo del Quadro

– Ore 20:30 (Piazza Federico II): Partenza Corteo Storico

– In Piazza della Libertà SAN NICOLA – SANTO SENZA CONFINI –

– Spettacolo a cura di ResExtensa – Centro Nazionale di Produzione della Danza

– Ore 22:30 (Piazza San Nicola): Arrivo Corteo Storico

Il piano mobilità

Ecco i divieti per la giornata di oggi.

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; lungomare Imperatore Augusto; piazzale IV Novembre; corso Vittorio Emanuele II; piazza della Libertà; piazza Massari; piazza Federico II di Svevia; via Ruggero il Normanno, nel tratto compreso tra il corso De Tullio e piazza Federico II di Svevia; via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via B. Petrone; via Villari; via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Marchese di Montrone, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Andrea da Bari, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Piccinni, tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli; corso Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

 nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

 nel tratto compreso tra via Imbriani e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

 area di sosta delimitata tra le due carreggiate di corso Cavour, il prolungamento di via Cognetti ed il prolungamento di via Dante;

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e corso Cavour; via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo; via Putignani, tratto compreso tra via Melo e corso Cavour; via Fiorese; molo S. Nicola; lungomare Di Crollalanza; piazza Eroi del Mare; largo G. Bruno; largo Adua; piazza A. Diaz; via Giandomenico Petroni; lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.; piazza Gramsci, tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e via Di Vagno; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Mele; via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa); via card. A. Ballestrero, lato prospiciente il muro di cinta delle FF.SS.; piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi); via S. Francesco d’Assisi, tratto compreso tra piazza Massari e piazza Garibaldi; piazza Garibaldi:

 nel tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Bonazzi;

 nel tratto compreso tra via Manzoni e largo Nitti Valentini;

 nel tratto compreso tra via Crispi e via Manzoni;

via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani); corso Vittorio Veneto, lato mare, tratto compreso tra piazza Massari e via Bonazzi (eccetto I TAXI e gli autobus extraurbani della S.T.P. che dovranno percorrere corso Vittorio Veneto e corso sen. A. De Tullio e, dopo aver effettuato l’inversione di marcia all’altezza del piazzale C. Colombo, ritornare su corso sen. A. De Tullio e corso Vittorio Veneto ed arrestare la marcia per effettuare la discesa dei passeggeri e la sosta dei mezzi); corso sen. A. De Tullio:

 lato terra, tratto compreso tra il semaforo ingresso Porto e discesa Porto Nuovo;

 lato mare, tratto compreso tra il varco “Capitaneria” ed il cancello chiuso subito dopo il palazzo della Dogana, eccetto autobus extraurbani e bus dei pellegrini autorizzati per la sola salita e discesa dei passeggeri;

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: piazza San Nicola; largo Urbano II; corte del Catapano; via Palazzo di Città; lungomare Imperatore Augusto (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola); piazzale IV Novembre; corso Vittorio Emanuele II; piazza Libertà; piazza Massari; piazza Federico II di Svevia; via Boemondo; strada Palazzo dell’Intendenza; via B. Petrone; via Villari; via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e corso Vittorio Emanuele II; via Marchese di Montrone, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e corso Vittorio Emanuele II; via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Piccinni; via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II; via Piccinni; corso Cavour, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

 nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre);

 nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre);

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e corso Cavour; via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo; via Putignani, tratto compreso tra via Melo e corso Cavour; via Fiorese; molo S. Nicola; lungomare Di Crollalanza; piazza Eroi del Mare; largo G. Bruno; largo Adua; piazza A. Diaz: lungomare N. Sauro; via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia; via Egnatia, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Cattaro, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e via Dalmazia; via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia e lungomare N. Sauro; via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa); via Lombardi; via Latilla; corso sen. A. De Tullio.

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE”, esclusivamente per gli autobus urbani, sulla piazza Garibaldi, tratto compreso tra largo Nitti Valentini e via Crispi (numerazione dal civico 45 al civico 75);

dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO” sulle seguenti strade e piazze: via S. Francesco d’Assisi; piazza Garibaldi, tratto con senso di marcia da largo Nitti Valentini a via Bonazzi; via Carducci, tratto compreso tra via G. Murat e via S. Francesco d’Assisi; via Napoli, tratto compreso tra via Bonazzi e via S. Francesco d’Assisi;

Parcheggi

Saranno attivi i park and ride di corso Vittorio Veneto, Pane e pomodoro e Largo Due Giugno.

Modalità di fruizione delle navette

navetta “A”

da inizio servizio alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus svolteranno a destra per piazza Massari, a destra per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia alla Camera di Commercio), corso Vittorio Emanuele con ripresa del percorso ordinario (non transiteranno su corso A. De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto);

dalle ore 16:00 alle ore 24:00 e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra” : i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra” (non transiteranno su corso A. De Tullio e sul lungomare Imperatore Augusto);

N.B. Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, i bus proseguiranno su corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno in via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”;

navetta “B”

dalle ore 16:00 alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze: in partenza dal capolinea provvisorio di via Cognetti: i bus percorreranno corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, inversione sotto il ponte Garibaldi, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “ Pane e Pomodoro”, corso Trieste svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti;

navetta “C”

dalle ore 16:00 alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno”: via della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza area di sosta “Largo 2 Giugno” (I bus non raggiungeranno la Camera di Commercio).

navetta “AB” – Soppressa

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le suddette variazioni di percorso

Verranno istituite otto fermate provvisorie:

 via Cognetti lato teatro Petruzzelli

 via Carulli di fronte al civico 94

 via Di Vagno lati istituto Santarella

 corso Trieste ansa esterna all’area di sosta Pane e Pomodoro

 via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto

 via Dalmazia via Dalmazia (nei pressi dei civici 67 e 127)

 piazza Gramsci (Istituto Santarella)

Aree di sosta

 “Pane e Pomodoro” (corso Trieste – lato mare e lato terra)

 “Largo 2 Giugno” (viale Della Resistenza)

 “Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra)

Le aree di sosta saranno attive dalle ore 05:15 alle ore 01:00 e comunque sino al termine delle esigenze.

Il servizio sarà fruibile con la consueta formula del Park & Ride: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

N.B. Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, verranno attivate le aree di sosta via Verdi nei pressi delle Piscine Comunali