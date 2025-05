Bari, ritrovata a Cerignola l’auto rubata a disabile: “Ma è sventrata”

È stata ritrovata l’auto rubata nella giornata di ieri a Poggiofranco ad un cittadino barese. All’interno del veicolo, adattato alla guida per chi ha una disabilità specifica, c’era anche una sedia a rotelle, il cartellino per disabili e la borsa da medico della mamma del giovane. Proprio in virtù di questo, nella giornata di ieri, il ragazzo aveva lanciato un appello sui social chiedendo un supporto nel ritrovamento. Questa mattina l’annuncio, ma “non è proprio una storia a lieto fine”, si legge nel messaggio.

“L’auto è stata ritrovata dalle autorità nella zona di Cerignola. Ahimè ci è stato detto che è stata sventrata – scrive il giovane – capiremo presto la condizione complessiva confidando di fatto proprio sugli adattamenti che potrebbero aver limitato i danni (penso io). C’è anche la sedia a rotelle, ma non la borsa da medico. Non è esattamente una storia con un lieto fine, ma ringrazio tutte le persone care, vicine e lontane che in un modo o nell’altro ci hanno aiutato”, ha concluso.