Incendio in cabina Enel a Monopoli, quartiere resta al buio per ore

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, intorno alle ore 21, in via Conchia, zona ad alta densità di attività produttive e commerciali nel comune di Monopoli. A prendere fuoco è stata una cabina di trasformazione dell’alta tensione dell’Enel, provocando momenti di tensione e disagi in tutta l’area. Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari è giunta tempestivamente sul posto e ha lavorato fino a mezzanotte per domare le fiamme e mettere in sicurezza la cabina.

L’intervento è stato complicato dalla presenza di fumo nero e denso, oltre che da diverse piccole esplosioni che si sono verificate durante le operazioni. Solo dopo che i tecnici dell’Enel hanno provveduto a disattivare l’alimentazione elettrica, i pompieri sono riusciti a spegnere completamente l’incendio utilizzando estintori a CO2. L’intero quartiere è rimasto al buio per diverse ore, coinvolgendo anche una farmacia di turno, con conseguenti disagi per i residenti e le attività commerciali della zona.

Foto Vigili del Fuoco