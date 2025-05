Abusi su pallavoliste, in carcere ex allenatore a Barletta

Avrebbe abusato di alcune delle giocatrici della sua squadra, tra loro anche minorenni. Per questa ragione, un ex allenatore di pallavolo di Barletta, 48enne, è finito in carcere. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, invitava le atlete in un garage con la scusa di praticare loro massaggi decontratturanti. Secondo la Procura di Trani l’uomo rassicurava le atlete dicendo loro che si trattava di procedure “riabilitative abituali” che però dovevano rimanere un segreto al fine di evitare di innescare gelosie nelle altre compagne di squadra. A suo carico pendono le accuse di violenza sessuale, anche ai danni di minori, ed estorsione.

Le indagini hanno preso il via a settembre di due anni fa in seguito alle confidenze che una ragazzina ha effettuato nel corso di alcuni colloqui con una psicologa dei servizi socio-assistenziali di Milano. La giovane avrebbe parlato delle violenze subite quando ancora minorenne giocava in una squadra di pallavolo di Barletta. In seguito, gli approfondimenti della polizia, hanno rivelato altri episodi risalenti allo stesso periodo arco temporale. Inoltre è emerso che dal 2019 ad oggi l’uomo avrebbe millantato di essere titolare di un’agenzia professionale di reclutamento di fotomodelle inducendo inoltre alcune ragazze a subire abusi nel corso dei provini effettuati.