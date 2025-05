Politecnico di Bari, i due candidati alla carica di Rettore

Giuseppe Carbone e Umberto Fratino sono i due candidati che parteciperanno alla competizione elettorale per la elezione del prossimo Rettore del Politecnico di Bari, sessennio 2025-2031. Carbone aveva presentato la propria candidatura lo scorso 4 aprile, Fratino il 29. Nessun’altra candidatura è pervenuta entro le ore 13,00 di quest’oggi, 7 maggio (termine ultimo). Giuseppe Carbone, 53 anni, è Professore ordinario al Politecnico di Bari, dove insegna “Meccanica Applicata alle Macchine e di Tribologia”. Laurea in Ingegneria meccanica, è stato Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) nonché Senatore Accademico (2018–2024). Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione del Politecnico.

Ha sviluppato una intensa attività scientifica con oltre 220 pubblicazioni indicizzate Scopus, un H-index pari a 43 e più di 6400 citazioni. I suoi principali ambiti di ricerca includono tribologia, biomimetica, meccanica del contatto, trasmissioni CVT e swarm intelligence. È Presidente dell’Associazione Italiana di Tribologia. Umberto Fratino, 60 anni, è Professore ordinario di “Costruzioni Idrauliche, Costruzioni Marittime e Idrologia” al Politecnico di Bari. Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica, è stato Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) e componente del Senato Accademico del Politecnico di Bari. E’ stato Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. Ha condotto attività di ricerca, anche all’estero, nel settore dell’ingegneria idraulica con particolare riferimento agli acquedotti. È autore e/o coautore di circa 280 lavori, la maggior parte dei quali pubblicati su riviste e/o convegni internazionali. Ad aprile 2025, il database Scopus lo accredita di quasi 4300 citazioni e un H-Index pari a 24.

788 elettori. Alle urne elettorali che saranno allestite nelle sedi di Bari (aula magna “Attilio Alto”) e Taranto, Paolo VI (Centro Interdipartimentale), saranno chiamati il 5 giugno prossimo, 788 elettori appartenenti a diverse categorie. Nel dettaglio: 127 professori ordinari, 136 professori associati, 11 ricercatori a tempo indeterminato, 12 ricercatori “tenure track”, 37 ricercatori tempo determinato “B”, per un totale di 326 docenti. Valore del singolo voto: 1. A questi si aggiungeranno altre categorie con voto “pesato”: 88 ricercatori a tempo determinato, tipo “A”, il cui valore del singolo voto vale, 0,17; 282 tra amministrativi, tecnici e bibliotecari. Valore del singolo voto di questa

categoria: 0,19 e 92 rappresentanti degli studenti provenienti da: Consiglio degli Studenti, Consigli di Dipartimento, Commissioni Paritetiche, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Comitato Unico di Garanzia, Commissione Etica, Consiglio della Scuola di Dottorato, Presidio di Qualità di Ateneo). Valore del singolo voto: 0,59.

Le votazioni si svolgeranno in presenza tramite il sistema di voto elettronico uVote di Cineca, utilizzando le postazioni telematiche dedicate. E’ possibile esprimere una sola preferenza. La votazione è valida qualora vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In casi eccezionali e motivati l’elettore potrà chiedere di esercitare il diritto di voto da remoto. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione. Il calendario. Sono previste tre votazioni con la formula della maggioranza assoluta dei voti, previa validazione della votazione (almeno un terzo degli aventi diritto al voto alle urne). Prima data: 5 giugno 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00. Qualora nessuno dei due candidati non ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procederà alla seconda votazione prevista per il 10 giugno 2025, ore 9:00-16:00 e infine, per pari ragione, alla terza votazione, il 17 giugno, ore 9:00-16:00. Ballottaggio. In caso di mancata maggioranza assoluta dei voti si procederà il 24 giugno ore 9:00-16:00, con il ballottaggio tra i due candidati. Vincerà chi ottiene il maggior numero di voti. Nei prossimi giorni il Decano d’ateneo, prof. Sergio Solimini, sentiti i due candidati, comunicherà le date e le modalità di svolgimento delle assemblee pubbliche per consentire ai proff. Carbone e Fratino, di esporre i propri programmi.