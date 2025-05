Bari, San Nicola va a mare: imbarcata la statua

Le prime messe all’alba in Basilica e la processione con la statua del Santo per le vie del centro, lo spettacolo dei fuochi d’artificio e la celebrazione eucaristica al molo con l’arcivescovo Giuseppe Satriano, la benedizione del mare e l’imbarco della statua. Dopo il corteo storico di ieri sera , la sagra di San Nicola prosegue con uno dei momenti più suggestivi della festa dedicata al patrono della città di Bari.

Dopo la celebrazione alla presenza di monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, la statua di San Nicola è stata imbarcata sul “Gina Madre”, il motopeschereccio sorteggiato lo scorso 29 aprile. Nel corso della celebrazione una preghiera è stata rivolta a Papa Bergoglio ed è stato inviato un messaggio di pace.

Sull’imbarcazione anche il sindaco Vito Leccese. Entra nel clou la festa di San Nicola e sono centinaia i pellegrini presenti in città. La statua del santo di Myra tornerà a terra e in processione raggiungerà piazza del Ferrarese per essere esposta sul palco e si accenderanno le luminarie che ornano la piazza, dove quale potrà essere ammirata da baresi, pellegrini e curiosi.