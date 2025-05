Bari, furto nella notte nella scuola Re David

Furto nella notte nella scuola Re David di Bari. Ignoti si sono introdotti nella scuola e hanno portato via materiale elettronico. Ancora non sono noti i danni riportati nella struttura e non è stato quantificato il danno. Quando gli operatori scolastici sono arrivati in istituto si sono accorti che la porta era stata forzata e hanno chiesto l’intervento della polizia. Saranno gli uomini della questura a raccogliere le informazioni necessarie per cercare di dare un volto ai responsabili.