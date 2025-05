Campionati italiani Astronomia, in classifica anche un pugliese

Prove finali con una sessione teorica e una pratica su quesiti di astronomia, astrofisica, cosmologia, fisica moderna e analisi dati, problemi di difficoltà e contenuti diversi a seconda della categoria di partecipazione: sono quelle superate dai diciotto vincitori dei XXIII Campionati Italiani di Astronomia, medaglia M. Hack, dieci dei quali sono stati convocati a rappresentare l’Italia alle due competizioni delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica 2025, in India e in Romania. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella Sala Kursaal di Giulianova (Teramo), le prove si sono svolte nel Liceo Statale “A. Einstein” di Teramo dal 6 all’8 maggio, coinvolti 90 finalisti selezionati su 9754 studenti provenienti da 326 scuole, delle quali 5 estere.

I vincitori sono, per la Categoria Junior 1: Irene Di Egidio, Istituto comprensivo Statale “Savini – San Giuseppe – San Giorgio” di Teramo; Matteo Cerrano di Ventimiglia (Imperia); Andrea Di Silvestro di Randazzo (Catania); Chiara De Paoli di Pordenone; Rachele Pia Matarazzi di Polistena (Reggio Calabria). Nella Categoria Junior 2: Gaia Palumbo di Reggio Calabria; Ettore Costantini di Cortina d’Ampezzo (Belluno); Alessandro Fabi di Viterbo; Luca Rucco di Aversa (Caserta); Davide Barberi di Reggio Calabria. Per la Categoria Senior: Gabriele Lambertini di Budrio (Bologna); Francesco Leccese di Lecce; Nicola Bortoluzzi di Belluno; Giulio Dandrea di Pieve di Cadore (Belluno); Luca Di Maria di Arona (Novara). Categoria Master: Ilenia Trunfio di Reggio Calabria; Riccardo Brunetta di Pordenone; Andrea Cusimano di Roma. Le Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica 2025 si terranno a Mumbai, in India, dall’11 al 21 agosto; per la categoria Junior l’evento è in programma dal 18 al 25 ottobre a Piatra Neamț, in Romania. Promossa dal ministero dell’Istruzione e del Merito, la competizione è organizzata dalla Società Astronomica Italiana (SAIt) e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica