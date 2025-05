Stati Generali dell’infanzia a Bari, al via gli incontri

Si terrà lunedì 12 maggio alle ore 15 nella sede dell’Urban Center (via De Bellis 1), il primo incontro dei tavoli tematici organizzati nell’ambito degli Stati Generali dell’Infanzia Zerosei, il percorso immaginato dall’assessorato alla Conoscenza per l’attuazione del sistema integrato Zerosei, come previsto dal D.lgs. 65/2017, con la messa in rete dei servizi educativi, delle scuole dell’infanzia e dei servizi afferenti al sistema scuola Zerosei, per implementare e qualificare l’offerta educativa, promuovere i diritti dei minori e la partecipazione delle famiglie.

Agli Stati Generali dell’Infanzia Zerosei hanno già aderito, rispondendo alla manifestazione d’interesse pubblicata sul portale del Comune di Bari a questo link, 310 stakeholder qualificati, afferenti alla rete istituzionale e informale. Il percorso di progettazione partecipata sarà organizzato in sei tavoli tematici di lavoro, ciascuno dei quali si articolerà in quattro incontri. Le idee, le proposte, i suggerimenti e le criticità segnalate serviranno a realizzare il primo “Documento programmatico dell’infanzia Zerosei” della città di Bari, che rappresenti lo strumento di programmazione, potenziamento e miglioramento dell’offerta dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, oltre che di coordinamento con la rete dei servizi dell’infanzia Zerosei.

“Siamo orgogliosi della grande partecipazione e dell’entusiasmo riscontrato dal lancio di questo percorso, che da lunedì entra nel vivo con il lavoro dei tavoli tematici e con il contributo di 310 realtà diverse – commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola -. Il nostro obiettivo non è solo confrontarci sull’aspetto educativo ma anche agevolare le relazioni tra i vari enti, e tra i diversi servizi e le famiglie, perché vogliamo supportare i bambini, i genitori e le famiglie nel complesso e incredibile percorso da zero a sei anni, costruendo intorno a loro una rete consolidata, anche sociale e sanitaria, in dialogo costante. La sfida è, dunque, creare un sistema educativo che agevoli le famiglie, in una società a misura di bambini, anche per potenziare le iniziative di contrasto alla denatalità. Il Documento programmatico finale che puntiamo ad approvare delineerà le linee guida per le politiche comunali dei prossimi anni. Vogliamo, dunque, che non sia un mero atto formale, ma una sostanziale garanzia di un’educazione inclusiva e di qualità, che favorisca la costruzione di una comunità cittadina educante, più equa e responsabile, anche in prospettiva dell’apertura dei nuovi nidi in corso di realizzazione con i fondi Pnrr”.

IL CALENDARIO DEI TAVOLI

Il percorso degli Stati generali, definito con l’apporto del Coordinamento tecnico-scientifico e con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi di Bari, prevede che le attività siano articolate in sei tavoli. I lavori di ogni tavolo si svolgeranno nell’arco di quattro sedute tra maggio e giugno, secondo il calendario riportato di seguito e pubblicato sul sito del Comune. Tutti gli incontri si terranno nella sede dell’Urban Center (in via De Bellis 1), a eccezione del tavolo 3, che, visto il numero elevato degli iscritti, si svolgerà nell’auditorium del Comando della Polizia Locale in via Aquilino a Japigia.

All’esito dei tavoli, saranno raccolti progetti, proposte, output che saranno valutati ai fini dell’inserimento nel Documento programmatico. Gli esiti dei lavori, le proposte emerse dai singoli tavoli e il Documento saranno presentati nel corso di un’adunanza plenaria, che si terrà a ottobre 2025. Sarà inoltre costituita la “Rete cittadina Zerosei”, con un apposito protocollo di intesa, con lo scopo di supportare l’assessorato e il Coordinamento pedagogico territoriale dell’Ambito di Bari, recentemente costituito, ai fini di un migliore raccordo tra servizi a supporto delle famiglie,per implementare la continuità pedagogica e la didattica integrata per la promozione dell’innovazione e della sperimentazione educativa.

Di seguito il calendario dei tavoli.

Tavolo 1 – Il sistema integrato Zerosei: prospettive di crescita, accompagnamento alla nascita e sostegno alle famiglie

14 maggio 2025 – ore 15.30

23 maggio 2025 – ore 15.30

29 maggio 2025 – ore 15.30

10 giugno 2025 – ore 15.30

Tavolo 2 – I diritti dell’infanzia nelle politiche nazionali e locali

16 maggio 2025 – ore 15.00

21 maggio 2025 – ore 15.30

26 maggio 2025 – ore 15.30

11 giugno 2025 – ore 15.30

Tavolo 3 – Il benessere psico-fisico dei minori: ecologia del sistema educativo e delle relazioni (gli incontri si svolgeranno nell’auditorium della Polizia locale)

15 maggio 2025 – ore 15:30

27 maggio 2025 – ore 15.30

12 giugno 2025 – ore 15.30

19 giugno 2025 – ore 15.30

Tavolo 4 – Il sistema paritario dell’infanzia: un’alleanza strategica da implementare e sostenere

12 maggio 2025 – ore 15:00

22 maggio 2025 – ore 15.30

5 giugno 2025 – ore 15.30

18 giugno 2025 – ore 15.30

Tavolo 5 – La valorizzazione delle fragilità nel sistema integrato Zerosei

13 maggio 2025 – ore 15:00

20 maggio 2025 – ore 15.30

28 maggio 2025 – ore 15.30

3 giugno 2025 – ore 15.30

Tavolo 6 – L’offerta dei servizi educativi Zerosei della città: orientamento all’accesso