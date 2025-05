A Bari prelievo della Sacra Manna con polemica

Un incontro con tv e fotoreporter “per concordare una modalità di lavoro comune che garantisca ai cittadini il diritto di essere informati in occasione di eventi di grande rilevanza sociale”. Lo propongono insieme l’Ordine dei Giornalisti della Puglia e l’Associazione della Stampa di Puglia alla Pontificia Basilica di San Nicola di Bari “dopo quanto accaduto ieri sera durante la celebrazione per il prelievo della Sacra Manna”. “I giornalisti e gli operatori tv – si legge in una nota congiunta – sono stati confinati in una zona dalla quale non si poteva nemmeno inquadrare il maxischermo posizionato sul lato opposto e in modo obliquo ed è stato loro impedito di muoversi liberamente in Basilica, anche con l’impiego delle forze dell’ordine, tanto da costringere i colleghi presenti ad andare via senza poter realizzare il servizio”.

“Così – concludono Ordine e Assostampa – non è stato garantito il diritto di cronaca che ha un grande valore non solo religioso e non solo per la città di Bari, anche perché per la prima volta non è stato fornito a tutti il segnale internazionale come è sempre avvenuto nelle precedenti edizioni. Di qui la richiesta di un incontro per evitare che in futuro possano ripetersi simili circostanze”.

