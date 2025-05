Bari, inaugurato “Parco per tutti” a Torre a Mare

Inaugurato oggi il “parco per tutti” a Torre a Mare. L’intervento di riqualificazione ha riguardato la realizzazione di un giardino pubblico con servizi igienici, bar, piazza verde quadrata, anfiteatro da 160 posti e giochi, su un’area di circa 6mila metri quadri delimitata a sud da via Mazzini e a nord dal lungomare Duca degli Abruzzi.

Alla festa di apertura del parco hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, l’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica Elda Perlino, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, i consiglieri comunali e municipali.

Il progetto

Il progetto, redatto dall’arch. Pastore, si sviluppa su di una superficie attualmente incolta, di proprietà privata, di circa 6.000 metri quadri.

La nuova area a verde è recintata e accessibile da quattro punti diversi: oltre all’ingresso principale su via Mazzini, si può accedere anche da via Montegrappa, da una traversa di via Valle e Giglioli e da lungomare Andrea Bonsante in corrispondenza di Cala Fetta. L’intervento, progettato secondo criteri di sostenibilità, mira a conservare al massimo la permeabilità del terreno con la realizzazione di poche superfici pavimentate e numerose piantumazioni tra alberi ad alto fusto, arbusti e superficie a prato. All’interno dell’area sorgeranno alcuni locali che, seguendo le pendenze del terreno, sono stati parzialmente interrati riducendo notevolmente l’impatto visivo delle costruzioni: ospitano un chiosco per la vendita di alimenti e bevande e la sede di associazioni locali, oltre che i servizi igienici. Molto ricca la fornitura di arredi che prevede sia panchine, sedute e cestini portarifiuti, sia numerose attrezzature ludiche pensate per bambini di diverse fasce d’età. L’impianto di illuminazione è analogo a quelli realizzati nel corso dei più recenti interventi sugli spazi pubblici con uno standard di illuminamento molto alto, attraverso l’impiego di luci bianche a led. L’area è stata inoltre dotata di una rete di videosorveglianza unitamente a dispositivi per inibire accesso motorini”.

Parco per tutti è un nuovo luogo di aggregazione, che sono certo diventerà un punto di riferimento per la socialità di Torre a Mare – ha dichiarato Vito Leccese -. I residenti attendono questo spazio pubblico da vent’anni, per cui ci auguriamo che, assieme a tutti i baresi che vengono qui perché attratti dalla bellezza del quartiere, possano frequentarlo vivendolo appieno e prendendosene cura. Fra un po’ il verde sarà ben visibile e le chiome degli alberi cresceranno al punto da assicurare zone d’ombra ai cittadini che sceglieranno di trascorrere qui il loro tempo libero. A questo si aggiunge la straordinarietà di un’area che termina direttamente nel mare, cosa che la rende particolarmente bella e carica di suggestioni”.

“Oggi siamo particolarmente felici perché inauguriamo un bellissimo, grande spazio verde attrezzato, con alberi e giostrine, a pochi metri dal mare, a disposizione dei cittadini che tanto l’hanno desiderato – ha commentato Domenico Scaramuzzi -. Un nuovo luogo di aggregazione e socializzazione per grandi e piccoli, da godere non solo per la stagione estiva, ma durante tutto l’anno, visto che abbiamo realizzato dei volumi che il Municipio potrà assegnare ad associazioni, esercizi commerciali, realtà attive sul territorio. Grazie anche al grande anfiteatro, il nuovo Parco per tutti sarà sempre a disposizione del quartiere e della città”.

“Restituiamo questo luogo di bellezza alla fruizione dei cittadini di Torre a Mare e ai tanti che raggiungono la costa sud, per godere del nostro mare, che ci regala il clima migliore d’Italia – ha spiegato Elda Perlino -. Le piante e i nuovi alberi messi a dimora, renderanno l’aria, tra il nuovo parco e il mare, ancora più salubre. Ci tengo a evidenziare la qualità degli interventi che sono stati realizzati nel parco sul verde: grazie all’impiego delle tecnologie, abbiamo agito nel nome dell’innovazione e della sostenibilità ambientale nel processo di raccolta e riuso delle acque piovane, mentre la scelta delle piante ha tenuto conto della scarsità di acqua del nostro territorio”.