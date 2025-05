Chiuso bar a Santeramo, il questore sospende la licenza per 7 giorni

Il Questore di Bari ha disposto la sospensione della licenza di un bar in Santeramo in Colle, per la durata di giorni 7, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento amministrativo, notificato dal Comando Carabinieri locale è giunto di seguito ai numerosi controlli effettuati dall’Arma e alle segnalazioni di cittadini relative agli episodi di disturbo della quiete pubblica e di alcune attività illecite di spaccio o comunque di consumo di sostanze stupefacenti, tra le vie centrali della città, frequentate da famiglie e bambini.

La misura è frutto di una più ampia attività tesa a fronteggiare la cd. “Mala Movida”, che ha visto impegnate le forze dell’ordine, nel corso dei pregressi mesi, in numerosi controlli sia all’interno del Bar che nelle sue vicinanze, accertando che il locale era abituale ritrovo di numerosi avventori con segnalazioni di polizia, con precedenti o comunque ritenuti pericolosi.

Pertanto è sorta l’improrogabile esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi, adottando in via preventiva una misura a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di scongiurare l’abituale frequentazione di persone ritenute pericolose privandole del luogo di loro abituale aggregazione.