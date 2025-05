Bari, due nuove unità mobili per i servizi per gli indigenti

Si è tenuta questa mattina in Piazza della Libertà, la presentazione delle nuove unità mobili per i servizi di prossimità, finanziate dall’assessorato alla Giustizia, al Benessere sociale e Diritti civili del Comune di Bari, da LGNET3 – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno, e nell’ambito del progetto ‘Care for people’.

Le due nuove unità mobili della cooperativa sociale CAPS, aggiudicataria del servizio, porteranno i servizi comunali ancora più vicini ai cittadini, rafforzando l’impegno sulla sensibilizzazione e sugli interventi nelle situazioni di grave marginalità. A presentare i nuovi camper, sono stati l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella e il presidente della Cooperativa sociale CAPS Marcello Signorile.

“Entrambi i camper sono dotati di strumentazioni aggiornate e spazi più funzionali, per potenziare ulteriormente le attività dei servizi di prossimità, raggiungendo i quartieri, le strade e i luoghi dove solitudine, disagio ed esclusione sociale si fanno sentire di più – ha commentato l’assessora Vaccarella -. Ci sono ancora cittadini che non si avvicinano ai nostri servizi per ragioni diverse: perché non li conoscono, per vergogna o timore a chiedere aiuto. Sono questi cittadini che vogliamo raggiungere, portando la nostra presenza nei posti dove si trovano i più vulnerabili, di giorno e di notte, offrendo ascolto, orientamento e interventi concreti, realizzando azioni di sensibilizzazione attraverso incontri, distribuzione di materiali informativi e momenti di confronto diretto, con l’obiettivo di promuovere una cultura della solidarietà, dei diritti e del rispetto reciproco”.

“Le nostre unità sono presenti per strada, a Bari, da 30 anni. Oggi, però, presentiamo due nuovi mezzi che ci permetteranno di rimodernare e potenziare i servizi, per fare fronte a tutte le emergenze che ogni giorno affrontiamo – ha spiegato il presidente Signorile – . I due camper, operativi non solo di notte ma anche nelle ore diurne, ci permetteranno di mettere in campo interventi di contrasto alla grave marginalità e si concentreranno su chi vive situazioni di vulnerabilità estrema, come persone senza dimora, famiglie in difficoltà, vittime di esclusione, offrendo un primo contatto immediato con i servizi, supporto nell’accesso alle risorse disponibili e accompagnamento verso percorsi di autonomia. I nuovi camper si confermano così presidi mobili di umanità e professionalità, capaci non solo di avvicinare i servizi comunali a chi ne ha più bisogno, ma anche di coinvolgere l’intera comunità in un progetto condiviso di responsabilità e solidarietà”.

I DUE NUOVI CAMPER

I due nuovi camper si avvarranno di strumentazione di ultima generazione, utile a rendere disponibile al personale un vero e proprio ‘ufficio mobile’, su strada nelle ore diurne e notturne, per intercettare utenze diverse. Nello specifico, i camper sono dotati di due smartphone e due tablet, utili alla consultazione e compilazione della piattaforma digitale nel corso degli interventi e delle attività di accompagnamento. Per le attività di back-office, stesura di relazioni, compilazione di istanze e modulistica, l’equipe avrà inoltre a disposizione due pc portatili, una stampante e uno scanner portatile, utilizzabili anche a batteria e quindi indicati per le attività outdoor e itineranti.

Una unità mobile (‘motorhome’), altamente sofisticata, con circa 10 metri quadri di spazio operativo, sarà utilizzata per la realizzazione di interventi sociali in mobilità e di animazione territoriale, valorizzazione degli spazi di aggregazione, soprattutto in aree periferiche. Oltre a consentire attività di front-office e di back-office, spazi di ascolto e di orientamento, grazie alla presenza di un impianto di illuminazione interna, impianto idrico, di condizionamento, impianto audio, rete lan e wi-fi, consentirà la realizzazione di consulenze sanitarie, screening e orientamento socio-sanitario, attività che potranno essere organizzate ospitando a bordo il personale medico e i consulenti. Le due sale, colloqui e visite mediche, saranno utilizzate grazie anche alla collaborazione di associazioni come ‘Medici con l’Africa Cuaam’, già presenti nel Polo sociosanitario di prossimità. Il ‘motorhome’ è dotato, inoltre, di pannelli fotovoltaici, accumulatore di energia e generatore elettrico, che permettono la più ampia autonomia anche per periodi superiori alle 12 ore consecutive, fondamentale per lavorare nelle situazioni più emergenziali.

L’altro ufficio mobile itinerante, è anch’esso dotato di un ampio spazio interno e appositamente allestito per colloqui di natura sociale, grazie alla presenza di tavolini e sedute interne, aree di stoccaggio di beni e materiali, impianto elettrico e di illuminazione interna, impianto di condizionamento, impianto audio, rete wi-fi. Il secondo ufficio mobile potrà essere impiegato per la realizzazione di particolari iniziative ad hoc, o in risposta ad emergenze di ampio respiro territoriale (come eventi calamitosi o straordinari che richiedano un presidio continuativo del territorio, tale da rendere necessaria la disponibilità di un vero e proprio ufficio mobile itinerante).

Infine, completano la dotazione di entrambe le unità mobili, tendalini di protezione da sole e pioggia, frigorifero, fornelli elettrici per la somministrazione di bevande fredde e calde.