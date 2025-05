Autodemolizione abusiva nel Tarantino, stoccati rifiuti

Un’area adibita ad autodemolizione abusiva in cui sono stati rinvenuti numerosi veicoli in stato di abbandono, parti di auto (ruote, paraurti, sedili, batterie, sportelli) e rifiuti di varia tipologia stoccati senza sistema di raccolta o contenimento dei liquidi e oli pericolosi con il rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo, è stata sequestrata a Manduria (Taranto) dai carabinieri forestali del Nipaaf. Un uomo di 43 anni è stato denunciato per il reato di discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per l’esercizio abusivo di attività di demolizione e recupero di veicoli. Gli stessi militari hanno scoperto in un terreno agricolo di circa 1600 mq, lungo la strada provinciale 136, circa 40 autov fuori uso o smontate e ormai abbandonate da diversi anni. Il sito era gestito da un imprenditore autorizzato ad esercitare la sola attività di vendita di auto usate, che è stato denunciato. Anche in questo caso i carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro dell’area e ai veicoli fuori uso rinvenuti.