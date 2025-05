Sequestri durante San Nicola a Bari, il bilancio della polizia locale

La Polizia Locale rende noto il report delle attività svolte durante le celebrazioni nicolaiane, svoltesi a Bari dal 7 al 10 maggio scorsi. Nelle quattro giornate dedicate a San Nicola, la Polizia Locale ha assicurato 1785 turni lavorativi, con altrettante unità impegnate nei diversi servizi sul territorio: viabilità, servizi specialistici di Polizia giudiziaria e di Polizia commerciale, logistica, organizzazione e presidio degli eventi.

Nel corso delle quattro giornate, è stato sequestrato un drone sorpreso a sorvolare le aree interdette dall’Enac, in occasione del passaggio delle Frecce Tricolori. Due, invece, sono state le persone denunciate per reati contro il patrimonio (nello specifico, per furti di telefoni cellulari). Per quanto riguarda le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, la Polizia Locale segnala di avere accertato 42 attraversamenti di intersezioni semaforiche con luce rossa, 15 sono state le contestazioni per la sosta in aree riservate ai veicoli al servizio di disabili, 11 per uso del cellulare alla guida e 12 per mancato uso della cintura di sicurezza. Le attività degli agenti, poi, si sono concentrate sulla regolarità delle attività commerciali: due sono stati i verbali contestati per occupazione di suolo pubblico superiore rispetto a quanto autorizzato (anche a carico di operatori commerciali posizionati sui posteggi dell’area destinata alla Fiera di San Nicola sul lungomare Imperatore Augusto), un verbale per commercio su area pubblica è stato contestato a un operatore privo di delega (con conseguente sanzione pari a mille euro), un verbale per commercio su area pubblica in assenza di qualsiasi autorizzazione o Scia, con contestuale sequestro della merce in vendita e sanzione pari a 5mila euro.

Infine gli agenti, coordinati dal comandante Michele Palumbo, sono stati impegnati in nove sequestri amministrativi eseguiti su area pubblica, per un totale di 610 pezzi e giocattoli (tra cui giocattoli privi di marchio CE conforme), 170 lattine di birra e bevande, oltre 300 oggetti vari (collane, palloncini, ombrelli, occhiali). La merce sottoposta a sequestro, dopo la confisca sarà regolarmente distrutta o, se idonea alla donazione, devoluta ad associazioni di volontariato.

“Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno e la professionalità, garantiti da tutto il personale per più di 10mila 700 ore di servizio prestate nei quattro giorni dedicati al nostro San Nicola – commenta l’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone -. Come ogni anno, i nostri agenti sono stati per strada, giorno e notte, a tutela e supporto delle migliaia di persone che hanno raggiunto Bari per festeggiare e celebrare il nostro santo patrono insieme, in serenità e sicurezza”.