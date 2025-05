L’epatocarcinoma al centro di una giornata di confronto al Policlinico

L’epatocarcinoma (HCC) è tra i tumori più complessi in ambito oncologico, non solo per la varietà delle opzioni terapeutiche oggi disponibili, ma soprattutto perché spesso insorge su un fegato già compromesso da patologie croniche come la cirrosi. Questa condizione richiede un approccio clinico altamente personalizzato, che tenga conto sia delle caratteristiche del tumore sia dello stato funzionale dell’organo. In questo scenario si inserisce l’iniziativa promossa dal gruppo multidisciplinare del Policlinico di Bari, da anni punto di riferimento regionale per la gestione integrata dei tumori epatici. L’equipe è composta da epatologi, oncologi, chirurghi, radiologi, anestesisti e patologi che lavorano in sinergia per offrire ai pazienti percorsi terapeutici su misura: dalla chirurgia resettiva e mininvasiva, ai trattamenti loco-regionali, fino al trapianto di fegato e alle terapie sistemiche.

Per mettere a fuoco le più recenti innovazioni scientifiche e rafforzare il confronto tra specialisti domani, 16 maggio, presso l’Aula Magna “G. De Benedictis” del Policlinico di Bari, si terrà il congresso “HCC: What’s New?”, una giornata di studio e aggiornamento che riunirà professionisti provenienti da tutta Italia. Presieduto dal prof. Francesco Tandoi, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia Epatobiliare e Centro Trapianti di Fegato del Policlinico di Bari, e con la responsabilità scientifica della dott.ssa Irene Scalera, il programma della giornata prevede sei sessioni tematiche che affronteranno i diversi aspetti della malattia: dalle linee guida internazionali alle nuove eziologie emergenti, dalle innovazioni nella diagnostica per immagini alle strategie chirurgiche, fino al ruolo del trapianto e delle terapie oncologiche più avanzate. Un’occasione importante per rafforzare la rete tra specialisti e aggiornare le pratiche cliniche alla luce dei più recenti sviluppi in campo medico e scientifico, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità e l’efficacia delle cure per i pazienti affetti da epatocarcinoma.