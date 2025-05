A Vieste la terza edizione del Gargano piano festival

Vieste (Foggia) si prepara ad accogliere la terza edizione del Gargano Piano Festival una rassegna che trasformerà la città in un palcoscenico d’eccezione per talenti pianistici nazionali e internazionali. Si tratta di un evento organizzato dall’Associazione culturale musicale Nuova Diapason in collaborazione con il comune di Vieste. Quattro serate, dal 20 al 30 maggio, dedicate al pianoforte con artisti nazionali e internazionali, inclusa una collaborazione con la prestigiosa classe di pianoforte di Benedetto Lupo dell’accademia nazionale di Santa Cecilia. “La rassegna – dicono gli organizzatori – si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale, testimoniando la vitalità della musica classica”.