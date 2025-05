Spreco alimentare, a Mola di Bari 4 murales per dire no

Mola di Bari si veste di colori e di impegno civile: mercoledì 21 maggio 2025, alle 10:00, nella piazzetta del quartiere PIRP saranno inaugurati quattro murales realizzati da artisti locali per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dello spreco alimentare e della corretta alimentazione. L’iniziativa, promossa da Retake, trasforma l’arte urbana in uno strumento potente di educazione e partecipazione collettiva. L’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini – è fissato al Parco Arcobaleno, Mola di Bari, mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 10.

I temi delle opere sono in linea con l’obiettivo 12.3 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero la necessità di dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite entro il 2030. Per amplificare questo messaggio i murales godono di una posizione di assoluta centralità nel quartiere: i muri scelti per i graffiti sono ben visibili da chi arriva o sosta sulla piazza e rappresentano quindi un’ottima occasione per veicolare un messaggio positivo, in un quadrante altamente frequentato. All’inaugurazione possono partecipare cittadini di ogni età̀ e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un momento di festa e riflessione, finalizzato alla sensibilizzazione sul problema globale della dispersione di risorse alimentari. All’evento prenderanno parte le scuole del territorio, i partner del progetto e i rappresentanti delle istituzioni, e saranno presenti banchetti informativi per raccontare la storia e il significato di ogni opera.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP. “Contro lo spreco, per un futuro più sostenibile: Mola di Bari lancia un messaggio forte, visibile e duraturo. Le quattro opere di artisti locali rimarranno ad abbellire il quartiere e faranno riflettere i tanti utenti che vivono la piazza contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza. Questa è la rigenerazione urbana targata Retake!”, dichiara Vincenzo Pietanza, Referente Retake Mola di Bari.