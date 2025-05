Festival delle Regioni, Puglia a Venezia con le sue eccellenze

Dopo il passaggio del testimone sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari, ad ottobre scorso, la Puglia si prepara per l’edizione 2025 del festival ‘L’Italia delle Regioni’. Dal 18 al 20 maggio sarà Venezia a ospitare la quarta edizione dell’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per creare un punto di incontro tra istituzioni e cittadini e celebrare le eccellenze dei territori italiani. Dopo il successo dell’edizione del 2024, che a Bari ha visto oltre 40.000 presenze, la Regione Puglia parteciperà agli eventi istituzionali in programma e avrà anche uno spazio espositivo all’interno del Villaggio delle Regioni, con uno stand e un calendario di appuntamenti dedicati alla promozione del territorio. Tra questi, l’esibizione del gruppo musicale Terraross, tra i principali e più rappresentativi esponenti della scena pugliese, apprezzati dalla popstar mondiale Madonna; e Apulia Cultural Metaverse Experience, un viaggio immersivo nel passato e futuro della Puglia, un allestimento con travel box e visori per realtà virtuale e realtà estesa, e grandi display per un viaggio nella Puglia. L’inaugurazione del Villaggio è prevista per domenica 18 maggio in Campo San Polo.

Lunedì 19 maggio, al Palazzo Ducale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è in programma l’intervento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in qualità di vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. A seguire, alla Scuola Grande di san Giovanni Evangelista, sono previsti i tavoli tematici. Per la Regione Puglia, l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, parteciperà al tavolo di lavoro dedicato al made in Italy; l’assessora alla Cultura Viviana Matrangola sarà invece presente al tavolo di lavoro dedicato a ‘Grandi eventi, turismo, cultura e sport’.