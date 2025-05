Puglia, gli psicologi alla Race for the Cure di Bari

La Commissione di Psicologia della Salute dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia, insediata di recente, parteciperà alla Race for the Cure 2025 di Bari, in programma per domenica 18 maggio.

La manifestazione, promossa da Komen Italia, rappresenta un’importante occasione per promuovere la salute, sostenere la ricerca nella lotta contro il tumore al seno e rafforzare lo spirito di solidarietà e coesione all’interno della nostra comunità professionale.

“La Race for the Cure è un momento di grande significato, che ci consente di testimoniare il nostro impegno professionale e personale nella promozione della salute e nella lotta contro il tumore al seno” spiega Donatella Loiacono, coordinatrice della Commissione di Psicologia della Salute, inviando tutte le colleghe e i colleghi a unirsi alla squadra dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi Pugliesi, guidata presidente, Giuseppe Vinci, in qualità di capitano. Per iscriversi è possibile registrarsi sul sito web ufficiale dell’evento (disponibile sul sito e sui canali social dell’Ordine) o acquistare il biglietto presso la sede del nostro Ordine negli orari di apertura. Con l’iscrizione sarà possibile ritirare la maglietta ufficiale presso il Villaggio della Salute, allestito in Piazza Prefettura a Bari. ”Camminare insieme è un gesto simbolico, ma potente: uniamo le nostre forze per fare davvero la differenza” conclude Loiacono.