Il marito le ha sparato alla tempia, morta 81enne a Lecce

E’ morta Mariateresa Parata, l’81enne di Otranto ridotta in fin di vita dal marito, l’85enne Aldo Brigante, che venerdì 16 maggio le ha sparato un colpo di pistola alla tempia e poi si è ucciso con la stessa arma. L’anziana era ricoverata nella rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è deceduta. Entrambi i coniugi erano affetti da patologie, soprattutto l’uomo che su alcuni fogli lasciati sul comodino della camera da letto ha scritto, poco prima di sparare alla moglie e di uccidersi, che non voleva più vivere e che voleva portare con sé la moglie per non lasciarla sola.