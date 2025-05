Rapinato e rinchiuso nel tir, sotto choc un trasportatore nella Bat

Un autotrasportatore è stato rapinato questa mattina intorno alle sei, all’altezza di Canne della Battaglia, nel nord Barese, mentre viaggiava sulla strada statale 16, in direzione sud. Ad agire almeno tre persone, non armate ma con i volti coperti, che avrebbero costretto il camionista, affiancandolo con un’auto, a bloccare la corsa del tir. L’uomo, partito dal nord Italia, è stato rinchiuso nel cassone del mezzo pesante e rilasciato nelle campagne di San Ferdinando di Puglia. Il carico, composto da prodotti informatici destinati alla grande distribuzione, è stato rubato e il suo valore è da quantificare perché il gruppo di rapinatori ha portato via anche le bolle di accompagnamento. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La vittima della rapina seppure sotto choc, sta bene.