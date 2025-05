Piano regionale costa, FI Puglia: “La maggioranza è al collasso”

“Una maggioranza al collasso, che non riesce nemmeno a condividere l’iniziativa di un proprio esponente che vorrebbe riformare un sistema oggettivamente fallimentare come la gestione del demanio: sul Piano regionale della Costa sta andando in scena un vero e proprio psicodramma nel centrosinistra regionale”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri regionali pugliesi di Forza Italia. “L’attuale sistema è un colabrodo: quasi nessun Comune è riuscito ad approvare i Piani comunali e, perciò, vige l’anarchia più totale senza – aggiunge – una pianificazione seria del territorio in grado di proteggere il nostro paesaggio straordinario e tutelare anche il diritto dei cittadini alla libera fruizione del mare”.

“Il presidente Emiliano, in tutto ciò, che fa? Sconfessa l’iniziativa del suo consigliere delegato e fa come Ponzio Pilato, lavandosi le mani per l’ennesima volta anche su questo tema. Una storia incredibile: nessuno, nemmeno il presidente della giunta, vuole assumersi una responsabilità e preferisce addirittura passare la palla al Consiglio regionale che verrà. A questo punto – concludono i consiglieri di FI – dicano con chiarezza ai cittadini che non sono nelle condizioni di governare e di occuparsi dei problemi della Puglia”.

(Foto freepik)