A Bari torna la Med Marathon: 32 i paesi rappresentati

Si è tenuta questa mattina, presso la sede dell’Assessorato regionale allo Sport, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della Med Marathon, la mezza maratona internazionale che si conferma tra gli appuntamenti sportivi più attrattivi del Sud Italia. Con 32 Paesi rappresentati e un crescente interesse da parte di atleti stranieri, l’evento assume un ruolo strategico nelle politiche regionali di promozione turistica, culturale e sportiva.

Organizzata dall’associazione La Fabrica di Corsa con il patrocinio e il sostegno della Regione Puglia, la manifestazione si svolgerà nel capoluogo pugliese il 23,24,25 maggio con un ricco calendario di gare e appuntamenti aperti a tutti. Dopo il successo della scorsa edizione che vide la partecipazione di atleti provenienti da 19 nazioni, l’edizione 2025 registra un vero e proprio salto di qualità, con runner iscritti da 32 Paesi: tra questi Grecia e Francia guidano la classifica per numero di partecipanti, ma ci saranno anche atleti da Stati Uniti, Germania, Iran, Brasile, Argentina, Marocco, Turchia, Sudafrica e molti altri. Quest’anno la manifestazione è dedicata alla Grecia, culla della civiltà occidentale e patria della maratona, rafforzando il legame simbolico e culturale tra i Paesi del Mediterraneo.

La corsa che fa della Puglia una vetrina internazionale

Durante la conferenza stampa, alla presenza dell’assessore regionale allo Sport Raffaele Piemontese, del presidente della Commissione Sviluppo Economico Francesco Paolo Paolicelli, del direttore del Master in diritto sportivo e management dello sport dell’Università di Bari Domenico Costantino, del console di Grecia Stelio Campanale e dell’organizzatore Pierdavide Losavio, è stato sottolineato il valore della Med Marathon come strumento di valorizzazione territoriale.

“Con la Med Marathon la Puglia corre al centro del Mediterraneo: è sport con economia, inclusione, bellezza condivisa. Quando una gara attrae 32 Paesi, vuol dire che stiamo costruendo una regione che piace al mondo e fa stare bene chi la vive”, ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità e allo Sport per Tutti. “Come Regione Puglia — ha proseguito Piemontese — da 10 anni investiamo in questa visione: lo sport come diritto, come occasione di crescita, come strumento per attrarre energie positive nei territori, esperienza non elitaria, ma inclusiva, sostenibile, accessibile. E quando genera turismo, economia e cultura come accade in questo caso, diventa politica pubblica a tutti gli effetti”.

“La Med Marathon – ha sottolineato il consigliere Francesco Paolicelli – non è solo una gara ma una grande festa dello sport e della comunità che unisce atleti e famiglie in un percorso che attraversa la bellezza della nostra terra. Eventi come questo raccontano una Puglia dinamica, accogliente e in salute dove il benessere e la promozione del territorio viaggiano insieme. Come regione continueremo ad investire nello sport come strumento di inclusione, crescita e sviluppo locale”.

“Un grande evento come questo– ha precisato il professor Domenico Costantino – non solo genera visibilità internazionale, proiettando un’immagine di dinamismo, creatività e accoglienza, ma attribuisce anche un vero e proprio marchio di qualità al territorio ospitante. L’impatto economico si manifesta su più livelli: valore diretto, derivante dalle spese di spettatori e organizzatori; valore indiretto che stimola l’intero tessuto economico locale; e valore indotto, legato all’aumento di reddito, occupazione e consumi. In Puglia, tutto questo si traduce in nuove opportunità per imprese, lavoratori e comunità. Ma lo sport è anche benessere. Ogni evento sportivo diventa così un’occasione per investire non solo nell’economia, ma anche nella salute e nell’identità culturale della nostra regione. In quest’ottica, – ha concluso – il Master in diritto sportivo e management dello sport, del quale sono coordinatore, si inserisce in modo coerente e lungimirante tra le iniziative volte a potenziare la cultura dello sport come leva di sviluppo”.

“Quando abbiamo scelto di organizzare un evento sportivo dedicato ai Paesi del Mediterraneo lo abbiamo fatto perché crediamo fortemente che lo sport possa essere un collante tra i popoli” – ha dichiarato Pierdavide Losavio. “Siamo stati tra i primi a intuire il potenziale dello sport come leva di attrazione turistica qui in Puglia, in particolare per il turismo esperienziale, sempre più scelto dai viaggiatori contemporanei. Il turismo sportivo rappresenta oggi un segmento importante dell’economia regionale, su cui le istituzioni stanno investendo con convinzione. Lo dimostra la partecipazione di ben 32 Paesi alle due gare principali – la mezza maratona e la 10 km – favorita anche dalla bellezza di Bari e dai suoi ottimi collegamenti aerei, che permettono a migliaia di turisti di arrivare in Puglia, correre una gara e allo stesso tempo scoprire il territorio e le sue meraviglie”.

Non solo sport: un festival del benessere per tutti

Accanto alle gare competitive – Med Marathon- mezza maratona (21,097 km ) e la Factory run di 10 km (anche in versione non competitiva) che partiranno da Piazza Libertà alle 8.30 sono previste nuove formule pensate per allargare la platea dei partecipanti: la Agerun, su un percorso di 4 km, sarà aperta a famiglie, bambini, anziani. Chi vorrà potrà anche farsi accompagnare dagli degli amici a quattro zampe ( partenza 8.45) Grande spazio anche al sociale con il charity program che vede la Med Marathon rinnovare quest’anno l’ adesione al progetto Pink Ambassador della Fondazione Veronesi, con la partecipazione di un gruppo di donne che, dopo la malattia oncologica, correranno la 10 km come simbolo di rinascita e resilienza.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Libertà, sede del Med Wellbeing Festival, un villaggio del benessere con eventi gratuiti, attività e spettacoli aperti al pubblico. In programma sabato 24 maggio due focus tematici: alle ore 11 “Management dello sport: la formazione al servizio del marketing territoriale”, e alle 17.30 “Segreti della longevità: prevenzione, nutrizione e sport”. In serata, alle 21, lo spettacolo di cabaret circense del gruppo Pachamama.